Esta es la poderosa fruta que ayuda a aliviar la indigestión

Sean parte del desayuno, como media mañana, acompañantes del almuerzo o parte de un snack, estas son aliadas para satisfacer los antojos que pueden aparecer en diferentes momentos del día. Siempre y cuando no se tengan contraindicaciones médicas, estas se pueden consumir varias veces al día.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kindney Deseases explica lo siguiente: “el aparato digestivo está compuesto por el tubo digestivo, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Su función es ayudar al cuerpo a digerir los alimentos. La digestión es importante para convertir a los alimentos en los nutrientes que el cuerpo usa como energía y para su crecimiento y reparación celular”.