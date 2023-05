Esta es la vitamina que ayuda a proteger y regenerar el cartílago de los huesos

Con el paso del tiempo, los cartílagos de las articulaciones tienden a deteriorarse. Si esto no se maneja con anterioridad, la movilidad y salud empezará a afectarse. Para prevenir esto, existe una vitamina que le devuelve la vitalidad a esos tejidos.

Mayo Clinic explica que la glucosamina es la sustancia química que emplea el cuerpo para formar el cartílago, la cual es la encargada de prevenir condiciones que afecten la salud ósea del cuerpo, tales como la osteoartritis.

Cuando una persona tiene esta condición, el cartílago que recubre los extremos de los huesos está bastante desgastado, por lo que su protección y movilidad se encuentra vulnerable ante cualquier agente dañino del exterior. Usualmente, afecta las manos, rodillas, caderas, cuello y parte inferior de la espalda.

Los cartílagos se dañan con el paso del tiempo. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Al hacer referencia a una articulación sana, Medline Plus explica que esto se manifiesta cuando los cartílagos se encuentran en óptimas condiciones para cuidar los huesos y permitir que su movilidad se haga sin complicaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo y falta de cuidado, estos tejidos tienden a debilitarse y, por consiguiente, dejan de cumplir a cabalidad su correcto funcionamiento.

Esta condición médica es conocida como osteoartritis, la cual no tiene cura y si no se maneja, empeorará con el transcurso del tiempo. Si bien es una patología que afecta a los adultos en gran medida, la población no está exenta de padecerla.

Con respecto la sintomatología, los pacientes con esta condición experimentan:

Dolor intenso cuando se mueve en ciertas ocasiones, eliminando el dolor al mantenerse en reposo.

La inflamación de las articulaciones es un indicio de osteoartritis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Rigidez en el cuerpo y articulaciones.

Inflamación en las articulaciones luego de estar en reposo e iniciar a usarlas.

Sentir débil una articulación, lo cual impide que puede emplearla con normalidad. Puede representarse al no tener fuerza suficiente para levantar un vaso o sentir el cuerpo pesado al caminar.

Como tal, no hay una serie de causas que respondan ante esta enfermedad. Sin embargo, Medline Plus explica que las condiciones que más se tienen en cuenta con los factores del deterioro por el tiempo y el medio ambiente (lesiones o factores externos). Las condiciones más comunes que propendan a que las personas padezcan esta patología son:

Envejecimiento: La osteoartritis puede presentarse en cualquier edad, pero la probabilidad para contraerla aumenta en adultos de mediana y mayores. Después de los 50 años, la enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres.

Sobrepeso: El peso extra y fuera de los estándares genera más presión en las articulaciones (principalmente las piernas), conllevando a que el deterioro de los cartílagos sea más rápido.

El sobrepeso aumenta la velocidad del deterioro de las articulaciones. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Una lesión o cirugía: Esta causa suele ser la más común en los jóvenes. Una consecuencia negativa tras una intervención quirúrgica o una lesión al hacer actividad física pueden desarrollar esta patología.

Tener una articulación que no se alinee correctamente.

Antecedentes familiares: Esta condición puede ser hereditaria, por lo que las personas con allegados que tuvieron esta enfermedad, aumenta la probabilidad de padecimiento.

Para realizar un diagnóstico frente a esta patología, un experto de la salud preguntará sobre los síntomas y tomará en cuenta la historia clínica. Posteriormente, le realizará un examen médico al paciente para analizar el estado de los cartílagos; acompañado de radiografías. Finalmente, y dependiendo de la gravedad del asunto, indicará cuál es el paso a seguir.

Uno de los tratamientos es consumir glucosamina, una vitamina que el cuerpo genera automáticamente, pero que puede consumirse mediante suplementos. Se puede combinar con algunos fármacos, como la condroitina. Cochrane Library señala que un médico podrá recetar medicamentos con esta vitamina para hacerle frente a este deterioro de cartílagos.

Por medio de un estudio, en el cual analizaron varios pacientes con esta enfermedad, encontraron que el dolor en las articulaciones tuvo una notable mejoría al consumir diariamente un suplemento de 1500 miligramos. Las personas que decidieron no consumir el medicamento, experimentaron mayor dolor y sin la posibilidad de tratarlo con calma.

Adicionalmente, descubrieron que la vitamina mejoró la funcionalidad de las articulaciones, dado que la movilidad empezó a ser mejor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pacientes también realizaron actividad física. El resultado fue que las personas que ingirieron el suplemento tuvieron un mejor rendimiento que los que no.