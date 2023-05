Esta es la vitamina que debe tomar una mujer para lucir una piel hermosa

Uno de los órganos más sensibles y de mucho cuidado es la piel, pues al estar constantemente expuesta al ambiente puede deshidratarse e incluso perder firmeza. Como tal, el portal web Medical News Today explica que la piel produce de forma natural un aceite llamado sebo, que es la que le ayuda a estar hidratada; sin embargo, en exceso, esta sustancia puede provocar distintos problemas en la piel como acné o puntos negros.

Asimismo, con el paso de los años, la piel también va perdiendo elasticidad y vitalidad, siendo esto un proceso natural del envejecimiento. Especialmente, en la piel del rostro se comienzan a presentar líneas de expresión, arrugas, manchas, protuberancias, entre otras alteraciones que hacen lucir una piel sin vida. Para mitigar el impacto de los radicales libres, los expertos en salud aconsejan mantener una adecuada limpieza de la piel, consumir abundante agua y llevar una dieta rica en alimentos vitamínicos. Asimismo, es importante consumir ciertas vitaminas para aumentar la producción de colágeno y elastina en la piel.

Con respecto a lo anterior, es importante destacar la importancia de las vitaminas, unas sustancias que se encuentran en los alimentos, pero que a la vez están alojadas en la piel de forma natural.

Según el portal web Diez Minutos de España, “las vitaminas se encuentran en la capa más externa y proceden de un proceso de transformación de grasa de la glándula sebácea en cemento intercelular, que es lo que se conoce como barrera cutánea y cuenta con poderes antioxidantes. Estas sustancias son beneficiosas para el organismo y para la piel. Por eso, si tu piel no las tiene, debes aportarlas con cremas adecuadas para reforzar la defensa antioxidante”.

La piel es uno de los órganos más extensos del cuerpo. - Foto: Getty Images

Frente a este panorama, el portal en mención destaca la importancia de la vitamina B, que en general tiene propiedades antiinflamatorias. Específicamente, la niacina, que es una vitamina del grupo B, ayuda a promover la estimulación de los lípidos del cemento, incluido la ceramida, por lo que con este activo fortalece la barrera cutánea.

Otro nutriente del grupo de vitaminas B, que es indispensable para mantener una piel saludable, es la vitamina B7, que se conoce como biotina. Esta vitamina como tal ayuda a la cohesión de las grasas del cemento, algo que en caso de dermatitis y eccemas está muy alterado.

Alimentos ricos en vitamina B

En general, alimentos ricos en vitamina B son muchos, ya que este grupo lo conforman nueve vitaminas. Por ello, el portal web Atida Mi Farma, lista algunos de ellos:

Acumula ocho vitaminas del grupo B. - Foto: Getty Images

Cereales integrales

Alimentos como la avena, el arroz y el pan son una fuente importante de vitamina B, pero sobre todo si son integrales. “Aquellos que están refinados tienen una menor cantidad de esta vitamina, aunque es normal enriquecerlos con ácido fólico, niacina (B3), riboflavina (B2) o tiamina (B1) para prevenir deficiencias”.

Productos cárnicos

Entre los alimentos más ricos en vitamina B están la carne de res, la de pollo y otras carnes animales como la del cerdo. No obstante, no todos estos productos tienen la misma proporción ni son ricos en los mismos tipos de esta vitamina. Por ejemplo, la carne de cerdo es rica en tiamina (vitamina B1), ya que contiene entre 8 y 10 veces más que el resto de carnes. Es relevante mencionar que el consumo de carnes rojas no es muy recomendado, porque ocasiona varias enfermedades.

La avena es un alimento rico en vitamina B. - Foto: Getty Images

Pescados

Como tal, no todos los pescados aportan la misma cantidad de vitamina B. Por ejemplo, la trucha es uno de los más ricos en esta vitamina. Del mismo modo, los pescados grasos ricos en omega-3, tales como las sardinas o el salmón, pueden ser muy indicados para favorecer la piel.