Estas son las enfermedades que se manifiestan con el agrandamiento de los dedos

De acuerdo con la Clínica Mayo, la acropaquia es una afección en la cual “las puntas de los dedos se agrandan y las uñas se curvan alrededor, generalmente, con el transcurso de los años”.

Según el centro especializado, esto ocurre porque hay un nivel bajo de oxígeno en la sangre “y podría ser un signo de varios tipos de enfermedad pulmonar”, añade. Incluso menciona que enfermedades cardíacas y hepáticas podrían estar relacionadas como las siguientes:

Tetralogía de Fallot

La entidad estadounidense asegura que la tetralogía de Fallot es una afección que se desarrolla por cuatro defectos cardiacos congénitos “que afectan la estructura del corazón, hacen que fluya sangre con una cantidad insuficiente de oxígeno desde el corazón hacia el resto del cuerpo”.

Es una afección que aunque necesita una cirugía para corregir dichos defectos, quienes la padecen, deben tener un seguimiento médico para toda su vida.

Dentro de los síntomas más comunes de la tetralogía de Fallot los más relevantes son la falta de aire, la irritabilidad, el cansancio y como se mencionó en un principio, los “lechos ungueales con una forma redonda anormal en los dedos de las manos y de los pies”.

Las enfermedades cardíacas se encuentran relacionadas con este agrandamiento de dedos. - Foto: Getty Images

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

De acuerdo con Mundo Deportivo, enfermedades pulmonares como el EPOC y el cáncer de pulmón se encuentran altamente relacionadas con la acropaquia.

Por ejemplo, el National Heart, Lung, and Blood Institute, señala que entre las múltiples enfermedades respiratorias que existen, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC, ha afectado a más de 15 millones de adultos en los Estados Unidos.

El EPOC es una enfermedad progresiva, es decir, empeora con el paso del tiempo. Es importante recordar que las personas que consumen cigarrillo son las más propensas a desarrollarlo, sin embargo, un fumador pasivo no está exento.

Aunque se puede asociar con otros problemas de salud, la institución informa que dos afecciones se identifican con ella, como la bronquitis y el enfisema.

Los pulmones permiten la respiración y oxigenan la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“La exposición al humo del tabaco, la contaminación del aire de interiores y la exposición ocupacional a polvos, humos y productos químicos son también factores de riesgo importantes de la EPOC”, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por último, asegura que no tiene cura, pero entre los tratamientos que existen, evitar el consumo de cigarrillo es el principal hábito por modificar.

Cirrosis

De acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, en la cirrosis el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal, y puede empeorar su condición todo debido a problemas en el hígado. Asimismo, describe la fatiga y la comezón como los principales síntomas que experimentan las personas que padecen esta enfermedad, que se considera crónica.

Es importante aclarar que esta afección no tiene hasta el momento cura, pero son múltiples los tratamientos que existen para las enfermedades que la producen.

Una de las principales complicaciones del hígado graso es la cirrosis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando avanza la cirrosis, una persona puede observar como su piel se vuelve de color amarillo y asimismo sus ojos. A lo anterior, se suma el enrojecimiento en las palmas de sus manos y sus heces pueden tener un color blanco, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus.

Es entonces que, según el sitio web, la acropaquia se asocia con esta enfermedad por la conexión que tiene el hígado con la circulación.

“La vena porta drena la sangre del intestino, el estómago, el bazo, el páncreas y la vesícula biliar hacia el hígado. El hígado procesa los nutrientes en esta sangre y filtra las sustancias tóxicas”, añade la enciclopedia médica de salud americana.

Finalmente, se aconseja consultar con un profesional de la salud, si se observa un agrandamiento en la punta de los dedos, para identificar el factor que lo causa.