Arritmia cardíaca: así es la enfermedad que padece el Kun Agüero

“Uff, creo que... creo que me agarró una mini arritmia”, fue el comentario que hizo el exjugador de fútbol argentino Kun Agüero en plena transmisión de la red social Twitch mientras se encontraba hablando con el reconocido ‘streamer’ Ibai Llanos. Después del susto, decidieron cerrar la conversación en vivo que estaban teniendo.

Aunque la situación dejó preocupados a sus amigos y seguidores, el Kun Agüero publicó un video en la mañana del 30 de marzo en el que explicó lo que le había pasado.

“Hola, gente, por ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy, pero nada, no se preocupen, fue una boludez. Ya los médicos me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema. Así que quédense tranquilos que todavía sigo acá”, comentó entre risas.

Su condición médica, sin embargo, ha generado múltiples dudas entre los usuarios de las redes sociales.

Estas arritmias cardíacas se presentan cuando el corazón late con demasiada rapidez, en cuyo caso se le denomina taquicardia,o con mayor lentitud, lo que se conoce como bradicardia. Aunque en ocasiones estas anomalías en la frecuencia cardíaca no generan mayores molestias en los pacientes, en otros casos sí requieren de tratamiento e intervenciones médicas.

“Las arritmias cardíacas pueden hacer que tengas una sensación de aleteo o de corazón acelerado y pueden ser inofensivas. Sin embargo, algunas arritmias cardíacas pueden provocar signos y síntomas molestos y, que, a veces, ponen en riesgo la vida”, advierte la Clínica Mayo de Estados Unidos.

El Kun Agüero e Ibai Llanos generalmente hacen transmisiones juntos en Twitch. - Foto: Fotograma, 2:03, Twitter @TovalAdriana

Entre otros síntomas, las personas que padecen esta condición médica pueden presentar dolor en el tórax, tener la sensación de aleteo en el pecho, desmayos, falta de aliento, mareos, palidez, sudoración, problemas para respirar con regularidad.

En algunos casos, anota la Clínica Mayo, los pacientes también pueden tener otros signos como ansiedad y pérdidas breves del sentido.

Pese a sus complicaciones de salud, el Kun Agüero ha sido uno de los jugadores de fútbol más importantes de Argentina durante los últimos años. - Foto: @AtaqueFutbolero

Según MedlinePlus, la enciclopedia de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, algunas causas que pueden generar arritmias son los niveles anormales de elementos como el potasio y el magnesio en el organismo, presentar enfermedades cardíacas congénitas (es decir, que se presentan desde el nacimiento), tener insuficiencia cardíaca o un incremento en el tamaño del corazón, o ser diagnosticado con hipertiroidismo.

Así mismo, esa fuente médica señala que algunas personas pueden presentar alteraciones en el ritmo cardíaco tras un “ataque al corazón o daño al miocardio por un ataque al corazón pasado”.

La Clínica Mayo también cita algunos factores de riesgo como la apnea obstructiva del sueño, que genera interrupciones en la respiración mientras los pacientes duermen, lo que podría generar bradicardia.

También advierte que las personas que consumen demasiada cafeína o sustancias psicoactivas pueden ser más vulnerables a estas afecciones cardíacas.

Las personas que tienen arritmias cardíacas pueden presentar dolor en el pecho con frecuencia. - Foto: Getty Images

“La cafeína, la nicotina y otros estimulantes pueden acelerar los latidos del corazón y provocar la aparición de arritmias más graves. Las drogas ilegales, como las anfetaminas y la cocaína, pueden afectar en gran medida al corazón y causar muchos tipos de arritmias o a la muerte súbita debido a la fibrilación ventricular”, indica la Clínica Mayo.

El chip del Kun Agüero

El Kun Agüero ha dicho que tiene un chip que les permite a los médicos hacerle seguimiento a la salud de su corazón. Así se lo explicó al jugador argentino Lionel Messi, cuando este le dijo que lo había visto en la tribuna mientras se encontraba en la cancha.

“Yo también me vi un video y parecía un cuadrado gigante. Igual estoy un poco gordo. Acá tengo el chip, me abrieron acá y el chip es así de grande. Podés creer que el médico me mandó que tuve una arritmia ventricular el 8 de junio”, sostuvo Agüero, quien señaló que había aumentado de peso debido a que no podía hacer la misma actividad física que antes.

Este chip es clave porque su avanzada tecnología incluso podría alertar si el ritmo cardíaco está teniendo anomalías que ameriten una visita al médico.