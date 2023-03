El ‘Kun’ Agüero ‘estalló’ y desmintió una posible reconciliación con Giannina Maradona

El deportista afirmó que no le habían consultado antes de lanzar los rumores.

El exfutbolista Sergio Leonel Agüero del Castillo, comúnmente conocido como ‘Kun’ Agüero, enfrentó una polémica por un rumor que se desató durante esta semana, en el que se habló sobre una supuesta reconciliación con la madre de su hijo, Giannina Maradona, de quien ha estado separado desde 2012.

Sin embargo, rápidamente el deportista fue cuestionado por los medios de comunicación y, en medio de una entrevista en el programa Mañanísima, Sergio Leonel indicó que no eran ciertos tales rumores, sino que simplemente se habían encontrado para que Maradona le dejara a su hijo y así pudieran pasar el fin de semana entre los dos.

El único gol que hizo Agüero con el Barcelona fue frente al Real Madrid en la derrota 2-1 - Foto: Getty Images

“Ella vino hace unas semanas a traerme a mi hijo y nada más”, afirmó la presentadora Estefi Berardi sobre la respuesta que,le había dado de primera mano el exfutbolista, indicando que estaba un poco molesto por la forma en que se había entregado la información sobre el viaje de su expareja en los medios.

“Me dice que no es así. Que por qué se da una información falsa sin preguntar cuál fue el motivo por el que viajó Giannina. Ella fue con el hijo, pero no pasó este fin de semana. Este fin de semana él estuvo todo el tiempo con su papá y Giannina estuvo en Argentina por el cumpleaños de su sobrina (Roma, hija de Dalma) que fue el domingo”, indicó Berardi sobre la respuesta del Kun.

Sin embargo, no quedó ahí, ya que el exfutbolista habría indicado que rumores de una supuesta “reconciliación” habían lastimado a su pareja, por lo que no estaba de acuerdo con el manejo que se le había dado, sin siquiera contrastar con él. “Esto lastima a mi pareja y a Benjamín y estas cosas me calientan. Encima estoy jugando un torneo de póker”, añadió.

Falcao García sería papá por quinta ocasión

Radamel Falcao García es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de Colombia, siendo el máximo goleador del combinado nacional y el único jugador cafetero en estar en el once ideal de la Fifa.

Falcao, delantero colombiano. - Foto: Getty Images

Sin embargo, el samario no sólo se ha caracterizado por ser un gran deportista dentro de la cancha, sino que es reconocido por ser un hombre de familia. Además, lleva casado con Lorelei Tarón más de 15 años.

El delantero, de igual manera, estaría viviendo un momento bastante especial con su pareja sentimental en la actualidad, puesto que tendrían un nuevo integrante y serían padres por quinta oportunidad.

“Conocimos de primera mano que el máximo goleador en la historia del país estaría esperando un hijo junto a su pareja, con quien ya tiene una numerosa familia”, precisó el portal Kienyke.

De acuerdo con el informativo, una fuente cercana al núcleo familiar del atacante del Rayo Vallecano aseguró que la cantante argentina estaría embarazada. Asimismo, indicó que el quinto hijo de García sería otra niña.

El futbolista y su mujer no se han pronunciado oficialmente hasta el momento con respecto a este tema. No obstante, ese medio señaló que la pareja hará el anuncio próximamente a través de las redes sociales.

Lorelei Tarón y Falcao cuando eran más jóvenes - Foto: @loreleitaron

“La familia García Tarón, conformada por Jedidiah, Dominique, Desirée y Annette García Tarón, crecería con la llegada de un nuevo miembro. También fue revelado que sería una niña”, concluyó.

Cabe recordar que la esposa del delantero colombiano compartió una lamentable noticia en septiembre pasado y confirmó que había perdido un bebé a las 11 semanas de gestación.

Mediante las historias de Instagram, la argentina realizó una pequeña dinámica y habilitó la caja de interrogantes para interactuar con todos sus seguidores, quienes le preguntaron si quería tener más hijos.

“Este era nuestro quinto bebé, aquí tenía 11 semanas. Sí, lo queríamos mucho, pero no pudo ser. Lo perdimos hace un par de meses y ha sido muy duro para toda la familia. Dios sabe cómo hace sus cosas”, respondió en aquel momento.