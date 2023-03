Campeón con la selección de Brasil dice adiós al fútbol por problemas cardíacos

En los últimos años, el fútbol ha vivido dolorosos casos de jugadores que se han visto en alerta máxima en los terrenos de juego por problemas en sus corazones. Los más relevantes se dieron en la pasada Eurocopa del año 2021 cuando el jugador Christian Eriksen cayó al suelo por un infarto que le dio en plena actividad.

El futbolista danés entró en parada cardiorrespiratoria en un momento del partido, fue atendido en el césped por los sanitarios del estadio, los cuales intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos. Sus compañeros de equipo le rodearon para evitar que las cámaras grabasen al ya exfutbolista del Inter de Milán.

Además, operarios del estadio taparon con grandes toallas al jugador, que salió “trasladado al hospital” y pronto fue estabilizado. El jugador de 29 años no puede jugar en el fútbol italiano al llevar un ICD (desfibrilador cardioversor implantable), dispositivo contraindicado para la práctica del fútbol en la Serie A italiana.

Jugadores de Dinamarca solicitan atención médica para su compañero Christian Eriksen, quien se desvaneció durante el partido de la Eurocopa ante Finlandia, el sábado 12 de junio de 2021 en Copenhague (AP Foto/Martin Meissner, Pool) - Foto: AP

Otro de los casos más preocupantes se dio en el fútbol español cuando el reconocido futbolista argentino, Sergio ‘Kun’ Agüero sufrió un dolor en el pecho que lo dejó afuera del terreno de juego en partido con el FC Barcelona.

Gracias a este duro problema, el gaucho tuvo que retirarse del balompié entre lágrimas, algo que nadie esperaba. “Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol y es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud”, declaró el argentino en su momento.

“Estuve en buenas manos de los médicos que me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. Yo he tomado la decisión hace una semana. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha”, agregó Agüero.

El Kun Agüero salió al frente a los rumores sobre su retiro del fútbol profesional - Foto: (AP Photo/Joan Monfort)

Un nuevo retiro

Ahora, este viernes, el reconocido jugador brasileño, Lucas Leiva quien fue campeón con Brasil en la categoría Sub 20, anunció su retiro del fútbol por un problema cardíaco que lo había marginado de las canchas desde diciembre.

“Ha sido un periodo difícil, creo que es la primera vez que lloro por esta situación. Pero solo me resta agradecer, solo tengo gratitud por mi carrera”, dijo entre lágrimas el exjugador de la ‘Seleção’ en una rueda de prensa en Porto Alegre.

Lucas Leiva tuvo paso por la Lazio donde tuvo su periodo exitoso. - Foto: Getty Images

Leiva estaba alejado de las actividades futbolísticas desde diciembre, cuando en los exámenes rutinarios de pretemporada le fue detectada una fibrosis miocárdica.

Después de un parón obligado de tres meses, los especialistas le hicieron una batería de pruebas y concluyeron que “no debería seguir con actividades de alto rendimiento porque podría traer serios riesgos a su salud”, explicó Márcio Dornelles, médico del Gremio.

“Tenía muchas esperanzas de que la situación se revirtiera, pero no fue así. Mi salud es lo primero”, afirmó el ahora exfutbolista, que jugó su último partido en noviembre pasado.

Formado en la cantera del ‘tricolor gaúcho’, donde debutó como profesional en 2005, Lucas Leiva desarrolló la mayor parte de su carrera en el Liverpool (2007-17) y la Lazio (2017-22).

Con los ingleses conquistó la Copa de la Liga de 2012 y con la Lazio, las Supercopas italianas de 2017 y 2019, año en que ganó también la Copa local.

Con la selección brasileña, en tanto, ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008 y disputó las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Sudáfrica-2010 y la Copa América-2011.

Volvió al Gremio, donde alzó el Brasileirao de 2006, en junio de 2022, en momentos en que el tricampeón de la Copa Libertadores disputaba la segunda división de Brasil. A final de ese año, conquistaron el boleto de regreso a la Serie A. Estoy cerrando mi carrera donde quería, pero no de la forma en que quisiera”, lamentó.