Nueva final para Lionel Messi: Inter Miami va por la Leagues Cup ante Seattle Sounders

El astro argentino Lionel Messi buscará sumar un nuevo título a su exitoso palmarés este domingo, cuando lidere al Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025 contra Seattle Sounders, un equipo con uno de los proyectos más consistentes de la MLS.

La liga norteamericana ha enfocado los reflectores de esta final hacia Messi, al subrayar que, en caso de coronarse, el argentino llegará a 47 títulos. Messi ya es el jugador más laureado en la historia del fútbol.

“El crack rosarino suma una cantidad impresionante de logros a nivel colectivo con los clubes con los que ha jugado: 35 títulos con el FC Barcelona, 3 con el París Saint‑Germain, 2 con el Inter Miami”, desglosó la MLS.

“Con la Selección Argentina: Mundial de Catar 2022, Copa América 2021 y 2024, Finalissima, Juegos Olímpicos y Mundial Sub-20 de FIFA”, añadió.

Luego de superar las molestias en la pierna derecha que le quitaron continuidad, a media semana Messi volvió a la alineación del Inter Miami para afrontar las semifinales contra Orlando City y encabezar, con un doblete, un triunfo 3-1 y lograr el pase a la final.

Inter Miami de Messi vs. Orlando City de Luis Muriel. | Foto: AP

“Messi está bien, ya lo hemos visto en el partido contra Orlando. Una vez más ha hecho la diferencia. Más allá de que llegaba con unos días de inactividad, otra vez nos vuelve a ayudar a ganar y alcanzar la final”, dijo Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami.

Para Messi, según el conteo de la MLS, la final de la Leagues Cup 2025 será la número 50 en su carrera.

Opulencia contra continuidad

Con jugadores históricos como los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo de Paul, además de Messi, el Inter Miami tiene la plantilla más ostentosa de la MLS, avaluada en 101,87 millones de dólares, según el portal Transfermarkt.

Las Garzas, propiedad de los empresarios estadounidenses Jorge y Jose Mas y del exfutbolista inglés David Beckham, complementan su plantel con jóvenes talentos con potencial de desarrollo como los mediocampistas Benjamin Cremaschi, Baltasar Rodríguez y Telasco Segovia, entre otros.

Además, la dirección técnica fue entregada a Javier Mascherano, un histórico del fútbol argentino, que vive en la MLS su primer año como entrenador a nivel de clubes. De cara a la final, Mascherano advirtió que Miami tratará de imponer condiciones desde el comienzo.

“Seattle es un equipo muy físico que le gusta presionar alto y a través de esa presión ahogar al rival. Mañana, para tener opciones de ganar, va a ser importantísimo que el partido se juegue al ritmo que queremos nosotros”, explicó el argentino.

Messi con el Inter Miami. | Foto: Getty Images

Por su lado, el Seattle Sounders, cuyo valor de plantilla está calculado en 60,47 millones de dólares, ha afincado su proyecto sobre la continuidad en la dirección técnica con un hombre plenamente identificado con la historia y la filosofía del club: Brian Schmetzer.

Nacido en Seattle, Schmetzer comenzó su carrera como futbolista con el Sounders a comienzos de la década de 1980 en la NASL. Ya como entrenador, de 2002 a 2008 dirigió al equipo en la USL. En la MLS lo entrena desde 2016.

Con Schmetzer, el Seattle Sounders ha ganado dos Copas MLS y una Liga de Campeones de la Concacaf sin fichar estrellas mundiales en el ocaso de sus carreras.

Mientras Inter Miami tiene a Messi como jugador franquicia, en el Seattle Sounders esta posición corresponde a Pedro de la Vega, un atacante argentino que ejemplifica parte de la estrategia de fichajes del Sounders: jugadores talentosos y dinámicos de costo accesible.

Schmetzer también desarrolla jóvenes captados del Tacoma Defiance, equipo de reserva del Sounders, como el delantero Osaze de Rosario, quien está teniendo participación ante la ausencia del goleador histórico Jordan Morris, aquejado por lesiones.

De la Vega y De Rosario hicieron los goles con los que Seattle Sounders venció 2-0 a Los Angeles Galaxy en semifinales.

Leo Messi celebra con Inter Miami. | Foto: Getty Images

“Estoy orgulloso de mi alineación. Tenemos nuestra propia manera de jugar”, dijo Schmetzer el sábado. “Quizá mis jugadores no están en los niveles más altos como Suárez, Messi, De Paul y todos ellos, pero hemos demostrado que podemos competir”.

Respecto al enfrentamiento contra el Inter Miami y sus figuras, Schmetzer expresó su intención de “tener buena posesión de balón y no se trate solo de lanzar contraataques”.

“Entre menos tiempo tenga Messi el balón, menores serán sus posibilidades de anotar, pero no solamente es Messi, también están Suárez, De Paul, Alba, Segovia y jóvenes que juegan muy bien como Cremaschi, entonces debemos tener una estrategia inteligente en defensa para mantenerlos fuera de posesión”, detalló Schmetzer.

La final entre Seattle Sounders e Inter Miami se jugará en el Lumen Field, en Seattle. Ambos equipos ya están clasificados para la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Antes, en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson (California), Los Angeles Galaxy recibirá al Orlando City en el partido por el tercer lugar. El ganador de este partido también se clasificará para la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.