Estas son las frutas que no se deberían mezclar al consumirlas

Para vivir de modo saludable, además de realizar una actividad física de manera regular, es necesario mantener una alimentación baja en grasas, azúcares y sodio. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que una persona debe ingerir más de 400 gramos de frutas y verduras a diario para mejorar su estado en general y reducir el riesgo de presentar ciertas enfermedades no transmisibles (ENT).

El consumo frecuente de frutas garantiza la ingesta de vitaminas, minerales y fibra alimentaria, además de muchos nutrientes esenciales, como fitoesteroles y flavonoides, entre otros antioxidantes. Sin embargo, mezclar algunas frutas no es tan saludable como parece.

Es importante mencionar que las frutas se dividen en cuatro categorías, neutras, dulces, ácidas y semiácidas. Las neutras son las que tienen alto contenido de grasa, potasio, fósforo, ricas en proteínas, minerales y ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Entre ellas se encuentra el coco, el aguacate, entre otras.

Las frutas semidulces son ricas en vitamina A, C, E y no contienen ácidos. Algunas de ellas son el plátano, el melón, la sandía, la uva y la manzana roja, Ahora bien, las frutas ácidas tienen un alto contenido de ácidos y es una perfecta opción para purificar la sangre, reducir los niveles de triglicéridos, ácido úrico y colesterol. Este tipo de fruta ayuda a bajar de peso.

Y finalmente, las frutas semiácidas tienen un sabor suave, son ricas en proteínas y contienen menos ácidos. La mandarina, el durazno, la manzana verde, la ciruela, el mango y la frambuesa son algunas de las que son parte de este grupo.

La Fundación Española del Corazón destaca que la mayoría de los grupos de frutas proporcionan un importante aporte vitamínico (vitaminas A, C, B1, B2, B6, ácido fólico) y mineral (potasio, hierro, calcio, magnesio, sílice, zinc, sulfatos, fosfatos, cloruros). No obstante, aunque su ingesta es recomendada por la mayoría de especialistas y nutriólogos, es necesario no mezclar algunas por razones médicas.

Frutas que no se deben mezclar o combinar

De acuerdo con el portal web Salud 180, estas son las frutas que por ningún motivo se deben mezclar:

Naranja con zanahoria: esta combinación eleva la acidez estomacal.

Piña con lácteos: la piña tiene una encima llamada bromelina que, al combinarla con leche, yogures y similares, puede ocasionar intoxicación. En general, las frutas ácidas no deben mezclarse con lácteos, pues ralentizan la digestión haciendo que se sienta pesadez.

Plátano con leche: esta mezcla provoca que la digestión sea mucho más lenta, por lo cual el organismo tendrá malestar.

Guayaba con el banano: esta combinación produce problemas de acidosis.

Combinar plátano con algún tipo de lácteo, provoca que la digestión sea mucho más lenta, por lo cual el organismo tendrá mayor pesadez. - Foto: Getty Images

Papaya con limón : a pesar de ser una combinación poco común, : a pesar de ser una combinación poco común, la mezcla de estas frutas provoca complicaciones sanguíneas, en especial con la cantidad de hemoglobina. De este modo, puede generar anemia grave.

Frutas con vegetales: al combinar los vegetales con el azúcar de la fruta provoca que se fermenten en el estómago, produciendo toxinas y generando problemas estomacales como diarrea y dolor estomacal.

Ciruela y pera: esta combinación aporta un alto contenido en fructosa, por lo cual no es recomendable para personas que sufren de diabetes.

Naranja y limón: si se combinan estas dos frutas pueden provocar gastritis.

Papaya y pitaya: su combinación genera diarrea.

Es importante recordar que la fructuosa de las frutas es el azúcar que el cuerpo necesita para nutrir el cerebro y el páncreas, y si se combinan correctamente, las frutas no causan ningún tipo de fermentación en el organismo. Por esta razón, es fundamental crear combinaciones sanas que ayuden a nuestro cuerpo a tener mejor rendimiento.

Combinaciones sanas y saludables