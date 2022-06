Estas son las únicas frutas que se pueden comer en la noche

Expertos señalan que no hay evidencias de que la fruta genere aumento de peso si se consume en las noches, aunque algunos especialistas aconsejan que la fruta es una de las mejores opciones que se puede consumir.

Las frutas se caracterizan por tener un bajo contenido de calorías, también son altas en fibra y son una buena fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes. “El consumo de este alimento también se asocia con un menor peso corporal y un menor riesgo de padecer obesidad”, explica el portal Vozpópuli.

Las recomendaciones de los conocedores del tema de alimentación es comer una manzana en lugar que un chorizo en las noches; además, hay que tener en cuenta otros factores, pues de nada sirve comer fruta en las noches cuando estas calorías no se van a quemar acostado en la cama durmiendo.

Aunque ninguna fruta es mala, no todas las frutas tienen la misma cantidad de agua o de azúcar. Por esta razón, hay algunas frutas que son más apropiadas para consumir en las noche y otras que se deben eliminar.

“Podemos comer cualquier tipo de fruta por la mañana, a medio día o por la tarde, ya que nos aportarán la energía necesaria para afrontar el día”, describe el mencionado portal, pero en las noches se puede aumentar el nivel de azúcar en la sangre, un factor que puede afectar a las personas diabéticas y también a los que están en un proceso para perder peso, pues esto puede causar un aumento del apetito y comer más de la cuenta en las noches.

Especialistas destacan que el consumo de frutas en la cena despierta un deseo por comer algo dulce, “ya que una vez digerida la pieza, el azúcar en sangre disminuye y nuestro cuerpo nos pide más”, explica Vozpópuli. Además, la ingesta de estos alimentos puede causar molestias como una pesada indigestión.

De acuerdo a Vozpópuli, la manzana, la pera y el melón son frutas que se pueden incluir en la comida en las noches. Entre las características de estas frutas se destaca que la manzana tiene un gran poder saciante; por su parte, la pera y el melón destacan por su gran aporte de agua.

Las frutas que no son recomendadas para comer en la noche son particularmente las cítricas. Las naranjas, las mandarinas, las uvas, la piña, las ciruelas o los arándanos, además, el kiwi, plátano, fresas, frambuesas o mango, no se deben consumir en la noche, pues contienen mucha fructosa, lo que se genera más azúcar que no se va a quemar, pues el cuerpo va a dormir en las noches, es decir que esta azúcar se convertirá en grasa.

Según el portal Glamour, cuando las personas están en un proceso de una dieta para bajar de peso, la principal recomendación es no comer frutas después de las seis de la tarde. Pero los expertos aconsejan el consumo de manzana, principalmente la verde.

De acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una manzana aporta una media de 52 calorías. Por su parte la directora técnica de Boutique Gym, Lorena Cruz, destaca que esta fruta es perfecta “por su bajísimo índice calórico. Se gastan más calorías comiéndotela que las la fruta te aporta”, en palabras que recoge Glamour.

La manzana también es rica en pectina, la cual es un tipo de fibra soluble que ayuda a la pérdida de peso y que es ideal para liberar los azúcares gradualmente para regular los niveles en sangre.

Mayo Clinic también destaca virtudes de la manzana y recomienda para comerla en las noches, pues ayuda a la digestión y baja los niveles de colesterol.