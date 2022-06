La fruta que mejora la visión y ayuda a prevenir la degeneración macular

Este es un trastorno ocular que destruye paulatinamente la visión central y aguda. Esto causa dificultades para leer y observar detalles muy finos, indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Esta enfermedad es común en las personas mayores de 60 años, por eso en su nombre se hace referencia a que está asociada con la edad: “Degeneración macular asociada con la edad”.

“La enfermedad afecta la mácula, que es la parte del ojo, que permite ver los detalles con claridad. No duele, pero provoca la muerte de las células de la mácula. Existen dos tipos: La húmeda y la seca. La húmeda ocurre cuando vasos sanguíneos anormales crecen bajo la mácula. Estos nuevos vasos frecuentemente gotean sangre y líquido. El daño a la mácula ocurre rápidamente”, detalla la Biblioteca

Para prevenir esta enfermedad aún no hay métodos o estrategias claras. Sin embargo, los expertos de Medline Plus señalan que tener un estilo de vida saludable puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar este trastorno ocular. No fumar, realizar actividad física regularmente, mantener un peso saludable y tener una dieta balanceada son algunas claves para hacerlo.

Respecto a la alimentación, según explica el portal especializado en salud Medical News Today la papaya contribuye a la prevención de la degeneración macular relacionada con la edad. “La zeaxantina, un antioxidante presente en la papaya, filtra los rayos dañinos de luz azul. Se cree que juega un papel protector en la salud de los ojos y puede prevenir la degeneración macular. Sin embargo, se ha demostrado que una mayor ingesta de todas las frutas reduce el riesgo y la progresión de la degeneración macular relacionada con la edad”, explica el sitio web.

Degeneración macular seca

De acuerdo con los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, los síntomas de la degeneración macular seca incluyen:

“Distorsiones visuales, como líneas rectas que parecen dobladas.

Reducción de la visión central en uno o ambos ojos.

La necesidad de luz más brillante para leer o realizar trabajos minuciosos.

Mayor dificultad para adaptarse a los niveles bajos de luz, como al ingresar a un restaurante poco iluminado.

Mayor visión borrosa de las palabras impresas.

Disminución de la intensidad o el brillo de los colores.

Dificultad para reconocer rostros.

Un punto borroso o un punto ciego bien definido en el campo de visión”.

¿Cómo cuidar la vista?

Los expertos recomiendan realizar evaluaciones oculares regularmente para prevenir e identificar problemas visuales a tiempo. Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que las personas que tienen más de 65 años deben consultar al oftalmólogo u optómetra anualmente. “Cuánto tiempo dejar entre exámenes se basa en cuánto puede esperar antes de detectar un problema ocular que no presenta síntomas”, menciona la Biblioteca.

Medline Plus explica que los problemas oculares también se ocasionan por los malos hábitos cotidianos. Por eso, señala algunas recomendaciones para prevenir las deficiencias visuales: