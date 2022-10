Estas son las vitaminas que tiene un vaso de cerveza

- Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

- Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

La cerveza es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, millones de barriles se beben a diario como un catalizador en celebraciones, “alternativas a las tristezas” o como un estimulante a la interacción social.

Al igual que todo lo que se consume en exceso, este líquido fermentado puede generar problemas de salud en el futuro.

Sin embargo, en caso de que esta bebida sea consumida con mesura y responsabilidad, se le puede sacar provecho a algunos nutrientes que guarda en su interior.

La aclamada bebida posee hasta 30 minerales que en su mayoría vienen de la cebada (componente importante en la cerveza), según la Revista Española de Nutrición, un litro de cerveza cumple con casi la mitad de las necesidades diarias de magnesio de un adulto.

“La cerveza contiene todas las vitaminas importantes del grupo B, además de las vitaminas A, D y E. Por ejemplo, con un litro de cerveza se cubre el 35 % de la necesidad diaria de vitamina B6, el 20 % de la B2 y el 65 % de la B3 niacina. Un litro de cerveza contiene cerca de 210 mg de vitaminas y de compuestos similares”, expone.

A pesar de ser una bebida con una carga proteínica casi nula, contiene los 20 aminoácidos esenciales, así como muchos no esenciales.

Otras de las ventajas del consumo moderado de la cerveza es la capacidad aumentar la cantidad de colesterol bueno en el cuerpo, según lo explica el portal experto en salud Cuídate Plus.

“Se puede resumir uno de los efectos que tiene el consumo moderado de cerveza en la salud. “Podría evitar la oxidación de las células, aumentar la cantidad de colesterol HDL (bueno) y proteger frente a lesiones miocárdicas agudas asociadas al infarto”, explica.

Bebidas como la cerveza también podrían ayudar a prevenir la demencia en edades tempranas. De acuerdo con un estudio publicado por la revista Addiction y realizado por investigadores australianos, cuando se consume cerveza en ciertas cantidades, se disminuye el riesgo de sufrir esta enfermedad.

Los científicos estudiaron los hábitos de bebida y las tasas de demencia entre 25 mil personas mayores de 60 años y encontraron que aquellas que bebían el equivalente a dos pintas al día tenían un tercio menos de probabilidades de desarrollar demencia que quienes no consumían.

La invitación de los expertos es a consumir cerveza o cualquier otro alcohol con moderación, el sitio web MedlinePlus, comparte una guía sobre las cantidades recomendadas para que la bebida no se torne un problema.

“Si usted bebe alcohol, es mejor hacerlo con moderación. Moderación significa que beber no es intoxicarse (o embriagarse) y que usted no consuma más de un trago al día si es una mujer y no más de dos si es un hombre. Un trago se define como 12 onzas (350 mL) de cerveza, cinco onzas (150 mL) de vino o 1.5 onzas (45 mL) de licor fuerte”, señala.

¿Quiénes toman más cerveza?

A nivel global, estudios indican que República Checa es el país del mundo donde más se consume cerveza; en esa zona se consumen, en promedio, 144 litros de cerveza por persona al año. En Latinoamérica, con 75 litros al año en promedio por persona, es Panamá el país donde más se consume esta popular bebida.

México se encuentra en el segundo lugar en Latinoamérica, arrojando un consumo de 68 litros por habitante al año y en tercer lugar se encuentra Paraguay, cuyo consumo está en 66 litros de cerveza por ciudadano al año.

Para sorpresa de los que piensan que Colombia es un gran consumidor de cerveza, su promedio está muy por debajo de las naciones con mayor consumo. Nuestro país consume en promedio 51 litros de cerveza por habitante al año.