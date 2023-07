Este es el superalimento con propiedades diuréticas que fortalece los huesos

Mantener la salud de los huesos y los músculos requiere de una amplia combinación de hábitos saludables, entre los cuales se encuentran fundamentalmente la actividad física y la alimentación balanceada.

Respecto a este último punto, hay algunas vitaminas y minerales que pueden ser muy útiles para cuidar de la salud de estos tejidos. Por ejemplo, el calcio ayuda a mantener los huesos fuertes y sanos, además, evita enfermedades como la osteoporosis.

Por eso, es recomendable tener una dieta en la que siempre haya alimentos saludables como lo son las verduras y las frutas. En cuanto a estas últimas, es muy recomendable el consumo del lulo, ya que es una fruta que aporta diferentes nutrientes que fortalecen los huesos y permite que estos respondan satisfactoriamente a pesar del paso de los años.

El calcio se encuentra principalmente en los huesos y dientes. - Foto: Getty Images / artpartner-images

El lulo, cuyo nombre científico es Solanum quitoense Lam, pertenece a la familia de las solanáceas y el cultivo de esta fruta se adapta y desarrolla muy bien en terrenos ubicados en alturas sobre el nivel del mar entre 1.300 a 2.200 metros, con temperaturas de 14 a 18°C.

Asimismo, esta fruta se puede comer entera, en jugo, en helado, en mermelada, en salsas, en dulces, entre otros. Además, tiene una alta demanda en los mercados nacionales e internacionales dadas sus características y propiedades nutricionales

De igual forma, es una fruta rica en minerales como hierro, fósforo, calcio y potasio, es buena fuente de Vitaminas A, B y C, tiene propiedades diuréticas y también ayuda a eliminar las toxinas del organismo, ayuda a disminuir el colesterol malo, ayuda a mejorar enfermedades nerviosas, facilita la eliminación del ácido úrico del organismo y le da esa fortaleza tan necesaria para los huesos, entre otros beneficios, según el Portal Colombia Mágica.

Lulo - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El alto contenido de hierro del lulo le confiere propiedades diuréticas y tonificantes para el organismo. Por ser una fuente importante de fósforo y vitamina A, colabora en la formación de cabello, uñas, y huesos fuertes. El ácido que contiene puede disminuir en forma discreta los niveles altos de colesterol malo. Tomar jugo de lulo es una excelente opción si quiere eliminar las toxinas presentes en su organismo. Además, esta fruta facilita la eliminación del ácido úrico y es rica en Vitamina C”, según el portal Naturalmedicina.

Vitaminas esenciales para mantener huesos sanos

De otro lado, es fundamental destacar la importancia de consumir alimentos ricos en calcio como la leche y algunos derivados lácteos. También se puede conseguir este mineral por medio de algunas verduras como la col rizada, conocida con el kale.

A su vez, MedlinePlus reconoce que algunas personas pueden tener dificultades para consumir leche o sus derivados, con lo cual pueden conseguir el calcio que necesitan por medio de jugos de naranja, tofu y leche de soya.

Mientras tanto, la vitamina D puede obtenerse a través de comer alimentos como las yemas de los huevos, el pescado de agua salada y el hígado. Esa vitamina también puede resultar muy útil para los músculos, según señalan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

La vitamina D ayuda a absorber el calcio en el organismo. - Foto: Getty Images / apomares

“Las pautas actuales recomiendan que los adultos consuman de 600 a 800 UI (unidades internacionales) de vitamina D por día. Esas cantidades son muy importantes. No obtener la cantidad suficiente puede conducir a problemas de salud graves”, indican las autoridades sanitarias estadounidenses.

También hay otras sustancias que pueden favorecer y mejorar el funcionamiento de los músculos. Por ejemplo, la Clínica Mayo destaca la vitamina C como una de las claves tanto para los tejidos musculares como para los cartílagos.

“Debido a que el cuerpo no produce vitamina C, necesita obtenerla de la dieta. La vitamina C se encuentra en las frutas cítricas, las bayas, las papas, los tomates, los pimientos, el repollo, las coles de Bruselas, el brócoli y las espinacas. La vitamina C también está disponible como suplemento oral, generalmente en forma de cápsulas y tabletas masticables”, señala la Clínica Mayo.

No obstante, por lo general, las autoridades sanitarias y las instituciones médicas no recomiendan que las personas consuman suplementos de vitamina C, a no ser que tengan una condición de salud y la recomendación de un profesional médico.

*Con información de AFP.