Este poderoso jugo ayuda a bajar el colesterol de manera natural

El cuerpo humano requiere cierta cantidad de colesterol para funcionar correctamente. Sin embargo, un exceso de esta sustancia en la sangre puede provocar que se taponen o estrechen las arterias, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades de las arterias coronarias y otras afecciones de tipo cardiovascular, según indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De acuerdo con los expertos en salud, esta sustancia viaja por la sangre en proteínas llamadas lipoproteínas y se divide en dos tipos: por un lado, el colesterol de baja densidad (LDL, por su sigla en inglés, también llamado colesterol “malo”); y el colesterol de alta densidad, (HDL, también llamado colesterol “bueno”).

Cuando se presenta el colesterol malo (LDL) se provoca una acumulación de placa en las arterias, es decir, que se genera el taponamiento de estas y aumenta el riesgo de adquirir problemas de salud. Para regular este problema de salud, existen algunas medidas que las personas pueden tomar para reducir sus niveles de colesterol malo (LDL) y subir el colesterol bueno (HDL).

Entre estas medidas está una adecuada alimentación y algunos cambios en los hábitos de vida. De hecho, el consumo de frutas ricas en vitaminas y minerales es muy importante para regular los niveles de colesterol en sangre.

Alimentarse con frutas y verduras puede ser beneficioso para la salud. Getty Images. - Foto: Getty Images

Algunas de las frutas más recomendadas son la piña y el limón, pues gracias a sus propiedades ayudan a regular el colesterol en la sangre. Esto porque por una parte la piña tiene pectina y bromelina, además vitaminas como la C, B, A, entre otras, que ayudan a eliminar el colesterol DHL. Por su parte, el limón gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes combaten las toxinas y grasas en el cuerpo.

De acuerdo con Mejor con Salud, el jugo de piña y limón favorece a la reducción de esta sustancia en la sangre, mejorando la circulación y previniendo enfermedades cardiovasculares. Para preparar este jugo se necesita:

Piña - Foto: ullstein bild via Getty Images

800 gramos de piña

El jugo de tres limones

Clavo de olor

Media cucharada de canela

2 litros de agua

Preparación:

Se licua la piña junto con un vaso de agua.

Después se agrega el jugo de limón y se revuelve hasta que quede completamente integrado.

Una vez licuado todo se mezcla con las demás especias para obtener un jugo homogéneo.

Se deja refrigerar y está listo para el consumo.

Llevar una dieta saludable, hacer ejercicio con regularidad y tomar medicamentos, si el médico lo considera, son las formas más viables para reducir sus niveles.

En la dieta es importante incluir alimentos que ayuden a regular y controlar los niveles de esta sustancia y las frutas son importantes aliadas. Estas son algunas de ellas.

Beneficios de consumir aguacate - Foto: Getty Images

Aguacates

Esta fruta es fuente de grasas monoinsaturadas saludables para el corazón, según un estudio publicado en The Cochrane Database of Systematic Reviews y citado por el portal Mejor con Salud. Se trata de grasas que se convierten en energía y no se almacenan en el organismo, reducen el nivel de lípidos y además, regulan el azúcar en la sangre, según la mencionada fuente.

La niacina presente en este alimento ayuda a equilibrar el nivel de colesterol. Es una vitamina del grupo B, que puede ayudar a reducir esta y otras grasas en la sangre. También aporta para elevar el colesterol “bueno” y reducir el “malo”, así como los triglicéridos, según la biblioteca médica Medline Plus.

Naranjas

Esta fruta contiene esteroles, que tienen una estructura muy similar a la del colesterol. Son un compuesto que se halla de forma natural en ciertas frutas y algunas verduras. Este componente, según indica Mejor con Salud, reduce el colesterol total y el LDL. Si se consume zumo todos los días en el marco de una dieta adecuada, esto favorecerá el control del colesterol. Además, la vitamina C de este y otros cítricos hace que esta sustancia se convierta en ácidos biliares a la vez que fortalece el sistema inmunitario y elimina el exceso de ácido fólico provocado por el colesterol.