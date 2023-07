Este superalimento es rico en proteínas, reduce el colesterol malo, adelgaza y combate la anemia

“Si tiene anemia, su cuerpo no obtiene suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno. La falta de oxígeno puede hacer que se sienta cansado o débil”, de acuerdo con el National Heart, Lung and Blood Institute.

Además de la presencia de hierro, las anchoas aportan zinc y la vitamina B12, que pueden ayudar a aliviar la inflamación del organismo. (Photo by Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images