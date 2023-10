Esto es lo que le sucede a la presión arterial cuando se consume magnesio

Los niveles normales o estables de presión arterial son de 120/80 milímetros de mercurio o inferior aproximadamente, pero se considera hipertensión cuando “el valor superior varía entre 120 y 129 milímetros de mercurio y el valor inferior está por debajo (no por encima) de 80 milímetros de mercurio”, señala la Clínica Mayo.

Según las entidades en mención, la presión arterial cuando tiene niveles altos no causa síntomas, por lo cual se considera silenciosa y mortal. De ahí que sea importante consultar con un profesional de la salud y seguir sus indicaciones.

¿Cuáles son las causas de la presión arterial alta?

“Una de las metas mundiales para las enfermedades no transmisibles es reducir la prevalencia de la hipertensión en un 25 % en 2030 (con respecto a los valores de referencia de 2010)”, indica en su informe.

Si bien una de las causas principales de presión arterial alta es el consumo excesivo de sal, no se debe descartar que otros factores inciden como la inactividad física o un plan de alimentación desbalanceado.

Por eso, es importante no solo consultar con un médico y seguir sus indicaciones, sino también tener hábitos saludables para regular la presión arterial. Sin embargo, también se debe tener presente los efectos de algunos minerales como el magnesio.

Lo que le sucede a la presión arterial cuando se consume magnesio

Adicional a ello, precisa que algunos estudios relacionan el magnesio con el control o disminución de la presión arterial gracias a que relaja las paredes de las arterias, pero no hay investigaciones consistentes. No obstante, la Clínica Mayo aconseja no consumir en exceso suplementos de este mineral porque puede causar náuseas, diarrea y dolores abdominales.