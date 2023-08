Esto es lo que más recuerda una persona que sufre de alzhéimer

La confederación española de alzhéimer menciona que los pacientes con esta enfermedad suelen seguir recordando cosas de su pasado o que ocurrieron varios años atrás; sin embargo, las cosas inmediatas no; por lo que se llega a la conclusión que la memoria a corto plazo es lo que más afecta el cerebro de los pacientes diagnosticados con alzhéimer.

“Los pacientes con alzhéimer viven en una realidad diferente: ahí los recuerdos actuales no existen, no se han fijado en su memoria; lo que recuerdan es aquello que se quedó grabado a lo largo de su vida . Por eso suelen confundir a su cuidador con el padre o la madre – alguien que le dio cariño y cuidados— y convertir en su memoria a sus hijos en hermanos. Tiene borrado el haberse casado, el tener hijos y nietos, y vuelve al pasado reubicando a los familiares de hoy en su historia pasada”.

La entidad mencionada le recuerda a los familiares y cuidadores de este tipo de pacientes la importancia de no hacerlos sentir mal y lo relevante que es armarse de paciencia para no lastimar y no molestarse con los síntomas que genera esta afección.