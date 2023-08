Esto le hace el consumo de fresa a los riñones

Esta fruta es rica en antioxidantes y por ello su consumo regular es favorable no solo para los riñones, sino en general para el organismo. | Foto: Getty Images / Carol Yepes

Las hojas de fresas eliminan el exceso de grasa. Photo: Sebastian Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I