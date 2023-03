Esto le pasa a la piel si se sobrehidrata todos los días

Exceso de sequedad: parece contradictorio, pero es cierto. La hidratación excesiva puede hacer que la piel no pueda formar una barrera cutánea eficaz, lo que acaba en sequedad continua. De acuerdo con un estudio del British Journal of Dermatology, los expertos aplicaron hidratante en un antebrazo a varios participantes y dejaron el otro sin tratar durante siete semanas. Con resultado de la investigación, el brazo tratado estaba más seco que el que no recibió tratamiento.