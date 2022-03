Estos son los alimentos que alivian el abdomen hinchado

El estómago es un órgano que forma parte del aparato digestivo y ayuda a digerir los alimentos al mezclarlos con jugos digestivos convirtiéndolos en líquido diluido, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos.

Este órgano por lo general se inflama o distensiona, lo que con frecuencia es provocado por comer en exceso más que por una enfermedad grave, según Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Pero el problema también puede ser causado por deglución de aire (un hábito nervioso), acumulación de líquidos en el abdomen (esto puede ser un signo de un problema grave de salud), gases en el intestino por comer alimentos ricos en fibra (como frutas y verduras), síndrome del intestino irritable, intolerancia a la lactosa, quistes ováricos, oclusión intestinal parcial, embarazo, síndrome premenstrual (SPM), miomas uterinos, aumento de peso, entre otros.

Además, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, indicó que las personas suelen describir los síntomas abdominales como hinchazón, especialmente si esos síntomas no parecen aliviarse con eructos, evacuación de gases o defecación.

Por tal razón, el portal CuídatePlus reveló algunos alimentos que alivian el abdomen hinchado y la principal característica es que tienen “grasas de calidad, fibra insoluble y agua”. Dicho lo anterior, los alimentos son: semillas de lino; frutos rojos; aguacate; banano; kiwi.

Adicionalmente, es importante consumir frutas y verduras y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos menos 400 g (cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, excepto papas, batatas, mandioca y otros tubérculos feculentos.

“Es importante llevar a cabo una alimentación saludable y equilibrada que aporte todos los nutrientes necesarios en función de las necesidades y tratar de gestionar patologías digestivas que puedan estar causando dichas molestias”, le dijo al portal la dietista y miembro del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (Codinan), Ana Ruiz Vargas.

“En cuanto a las legumbres, aportan proteína de origen vegetal. Se recomienda el consumo de tres raciones a la semana, utilizando diferentes preparaciones y técnicas culinarias que mejoran su digestibilidad y su valor nutricional”, añadió la experta.

De todos modos, antes de consumir algún alimento lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.

Por su parte, Mayo Clinic reveló que los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a aliviar la indigestión y podría funcionar:

Evitar los alimentos que desencadenan la indigestión.

Comer de cuatro a seis comidas pequeñas al día en lugar de tres comidas grandes.

Reducir o eliminar el uso de alcohol y cafeína.

Evitar ciertos analgésicos, como la aspirina, el ibuprofeno (Advil, Motrin IB u otros) y el naproxeno sódico (Aleve).

Encontrar alternativas a los medicamentos que desencadenan la indigestión.

Controlar el estrés y la ansiedad.

Incrementar la cantidad de fibra en la dieta.

Evitar el sedentarismo. Las nuevas directrices de la OMS recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Restringir los condimentos picantes.

No obstante, si la hinchazón abdominal está empeorando y no desaparece; si la hinchazón se presenta con otros síntomas inexplicables; si el abdomen es sensible al tacto; si se tiene fiebre, diarrea intensa o heces con sangre o no se puede comer o beber por más de seis a ocho horas, es importante contactar a un profesional médico.