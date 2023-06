Estos son los alimentos que los expertos recomiendan evitar en la noche para cuidar la salud

Los dulces, productos de panadería, galletas, etc., son alimentos que cuentan con un alto contenido de calorías y azúcar, por lo cual se recomienda que no sean consumidos a ninguna hora del día; sin embargo, si se necesita matar un antojo se recomienda que se haga durante el día y se evite hacerlo en la noche, ya que el cuerpo no contará con la energía suficiente para quemar las calorías adicionales que se ingirieron durante el día, lo cual podría poner en riesgo a un paciente de padecer diabetes y obesidad.