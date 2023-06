Los efectos negativos para la salud de dejar de comer carne por una semana

Dejar de consumir carne completamente tiene implicaciones en el organismo. Es importante tener en cuenta que una dieta sin carne no necesariamente es saludable, ya que se estaría eliminando una importante fuente de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes.

¿Es beneficioso eliminar la carne de la dieta?

Según un artículo publicado en Proceedings of the Nutrition Society, la carne ha sido parte de la alimentación humana a lo largo de la evolución y es relevante desde el punto de vista nutricional, ya que aporta una cantidad significativa de proteínas de alto valor biológico y otros nutrientes esenciales.

La carne proporciona nutrientes esenciales para la salud. - Foto: Getty Images

Responder esta pregunta puede ser complicado. Como hemos visto, la carne proporciona nutrientes esenciales que forman parte de una dieta saludable. Sin embargo, existe controversia en torno a su consumo, especialmente en el caso de las carnes rojas o procesadas.

Un estudio publicado en el International Journal for Vitamin and Nutrition Research señala que “un consumo excesivo de carnes rojas y procesadas aumenta el riesgo de mortalidad total, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otras enfermedades no transmisibles”.

No obstante, expertos y nutricionistas coinciden en que un consumo moderado de carne, especialmente si se eligen cortes magros, no supone un riesgo significativo para la salud. Por lo tanto, dejar de consumir carne es una decisión personal y no siempre garantiza un mayor bienestar. Ante cualquier duda, es recomendable consultar a un profesional en nutrición para obtener una guía personalizada.

Cambios al dejar de comer carne

Según un estudio publicado en Revue Scientifique et Technique, al dejar de consumir carne se pueden experimentar cambios significativos. La carne es una fuente importante de proteínas y contiene dosis moderadas de hierro, zinc, selenio, vitamina D y vitamina B12, lo que ayuda a prevenir deficiencias nutricionales.

Es importante mantener una dieta balanceada con alimentos que contengan hierro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, la misma investigación concluye que eliminar la carne de la dieta puede reducir el riesgo de desarrollar diversas enfermedades crónicas. Además, se sugiere que esta decisión puede tener efectos positivos en la seguridad alimentaria a nivel mundial, considerando la creciente preocupación por la sostenibilidad de la producción de animales de granja.

Es importante tener en cuenta que al dejar de consumir carne, es necesario buscar alternativas y asegurarse de obtener los nutrientes necesarios de otras fuentes, como legumbres, granos enteros, frutas, verduras y productos lácteos o vegetales fortificados. Además, es recomendable consultar a un profesional en nutrición para asegurarse de que la dieta sea equilibrada y cubra todas las necesidades nutricionales. Cada persona es diferente y las decisiones alimentarias deben tomarse de manera individualizada, considerando la salud y las preferencias personales.

Déficit de nutrientes

De acuerdo con el portal mejorconsalud.com, “al no consumir carne se puede producir un déficit de nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de tu organismo. En general, es posible padecer deficiencia de yodo, hierro y vitaminas D y B12″.

Por fortuna, es posible equilibrar esta situación planeando de forma minuciosa la alimentación. El nutriólogo podrá orientar hacia el consumo de legumbres y otros alimentos que contienen estos nutrientes.

La deficiencia de vitamina B12 puede causar debilidad en el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte el Dr. Luis Serra, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y expresidente de la Fundación para la Investigación Nutricional (FIN), señaló que “la carne conlleva una serie de beneficios indudables para la salud, fundamentalmente el aporte de hierro y de vitamina B12″.

Evitar problemas óseos

De acuerdo con el portal eleconomista.es, un estudio científico de 2019 demostró que “las dietas vegetarianas y veganas suelen estar asociadas con una densidad mineral ósea más baja en comparación con las dietas omnívoras, toda vez que la restricción de ciertos alimentos en la dieta puede llegar a presentar una deficiencia de nutrientes, y, como consecuencia, una peor densidad en los huesos con el consiguiente aumento de fracturas”.