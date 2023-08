Estos son los cinco alimentos que pueden reducir el riesgo de cáncer

El cáncer es una de las enfermedades más graves que puede padecer cualquier ser humano. Si se detecta a tiempo, el porcentaje de esperanza de vida es alto. Sin embargo, si no se detecta de manera temprana, puede causar la muerte rápidamente. Se da por el crecimiento sin control de algunas células dañadas en el organismo.

“Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. A veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos)”, incluye la entidad.