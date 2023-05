Estos son los efectos de consumir bicarbonato de sodio en exceso

De acuerdo con Tua Saúde en uno de sus artículos revisado por la doctora Bruna Ribeiro señala que el bicarbonato de sodio “es una sustancia alcalina” que normalmente se usa para limpiar algunos alimentos, aliviar síntomas de dolores de garganta o incluso deshinchar el estómago.

Agrega que hay quienes lo usan para contrarrestar el olor de los pies porque actúa sobre las células muertas de la piel del pie, incluyendo los talones, gracias a que tiene una acción antifúngica, es decir, que según el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) combate las infecciones que son provocadas por hongos.

Además, el sitio web señala que puede ser útil para el tratamiento de infecciones urinarias, siempre y cuando se use en un baño de asiento. No obstante, no significa que elimine la afección.

El uso de bicarbonato de sodio se puede emplear para exfoliar el cuero cabelludo, porque puede combatir la caspa, que según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, “es una descamación de la piel”, que tiene un aspecto blanco o amarillo que, a su vez, produce picazón.

Por su parte, según Salud 180, el bicarbonato “es un agente alcalinizante” que es usado para combatir la diarrea, los problemas renales, las enfermedades infecciosas, entre otros problemas de salud.

Es entonces que el portal de medicina Tua Saúde indica que las propiedades del bicarbonato son innumerables en la vida cotidiana de una persona, porque también ayuda en la disminución de acidez y al blanqueamiento de los dientes.

Pero aunque muchas son sus ventajas, estas no excluye los efectos secundarios, ya sea porque se aplica bicarbonato de sodio en la piel o porque se ingiere más de lo debido, pudiendo presentar una persona dificultad para respirar, o quizá, tener una respiración más lenta, nerviosismo, espasmos musculares, y dolores de cabeza.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los dolores de cabeza -cefaleas-, “son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso”, que pueden perjudicar la calidad de vida de una persona interrumpiendo sus actividades por los síntomas que provoca.

“Se calcula que casi la mitad de los adultos han sufrido por lo menos una cefalea en el último año”, afirma la OMS, que las define como trastornos que aquejan el sistema nervioso, que, en algunos casos, afectan la calidad de vida de una persona, incapacitándola para realizar tareas diarias.

Por esto, Tua Saúde no sugiere una ingesta en quienes tienen alcalosis metabólica, hipocalcemia o dificultad para respirar. Ni mucho menos en mujeres en estado de embarazo, etapa de lactancia y menores de edad.

Alcalosis metabólica: MedlinePlus menciona que es una afección que se produce por el exceso de álcali en el cuerpo.“La disminución del nivel de dióxido de carbono (un ácido) o el aumento del nivel de bicarbonato (una base) hacen que el cuerpo esté demasiado alcalino, una afección llamada alcalosis”, añade.

Hipocalcemia: según el Manual MSD, se debe a que hay niveles bajos de calcio que, según explica, responden a un trastorno de glándulas paratiroideas.

Síntomas de sobredosis de bicarbonato de sodio

La enciclopedia médica menciona que algunos deportistas consumen bicarbonato para poder rendir más en sus entrenamientos; sin embargo, asegura que esto es “peligroso”.

Por lo que su ingesta es importante que sea supervisada por un profesional de la salud porque una sobredosis podría causar estreñimiento, irritabilidad y espasmos musculares.