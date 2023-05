Estos son los malos hábitos que pasan desapercibidos y provocan frizz

La Real Academia Española (RAE) define el cabello como un “conjunto de los pelos de la cabeza”, que tiene como función proteger y conservar la temperatura corporal, según lo manifiesta la organización Kids Health.

Como existen diferentes tipos de cabello -crespo, ondulado, liso, entre otros-, cada uno debe recibir un cuidado diferente. Sin embargo, todos pueden tener el mismo mal: frizz.

All Things Hair -sitio especializado en belleza- explica que el frizz son cabellos que tienen una forma y dirección irregular que no le dan el orden al cabello según sea su tipo, sin importar que sea lacio o rizado. Además, responde a una resequedad del cabello, es decir que no pueden las hebras capilares contener humedad porque la cutícula está abierta.

Generalmente, cuando una persona tiene frizz, suele intentar controlar el esponjado que presenta su cabello con diferentes productos o peinados. No obstante, como se mencionó, en muchos casos, el responsable del frizz es la resequedad que se da por el uso de planchas y secadores, lavado frecuente, entre otros, según menciona la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus).

A esto se suma una lista de enfermedades que pueden ser causantes -según la enciclopedia médica- del cabello seco, que provoca frizz como:

Desnutrición: el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) indica que se debe al déficit de nutrientes y minerales que el cuerpo deja de recibir que afecta la salud del cuerpo. De hecho, una persona puede dejar de absorber los componentes de alimentos saludables.

Anorexia: considerada un trastorno “hace que las personas pesen menos de lo que se considera saludable para su edad y estatura, generalmente por una pérdida excesiva de peso”, señala MedlinePlus .

Hipotoriodismo: indica “que ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo”.

Enfermedad de Menkes: MedlinePlus menciona que esta afección es hereditaria y se debe a que el cuerpo tiene dificultad para absorber cobre, por lo que el cabello puede ser quebradizo.

Malos hábitos que provocan frizz

De acuerdo con Glamour México, algunos malos hábitos suelen incitar a la aparición del frizz, como por ejemplo:

Frotar el cabello con toalla

Si bien es cierto que la mayoría de personas usan la toalla para, secar el cabello, la forma en la que lo hacen es incorrecta. El medio puntualiza que al hacer fricción esto genera frizz, por lo que lo mejor es presionar para eliminar la humedad y, si se desea o es posible, recomienda usar una toalla de microfibra para no dañar el cabello.

Peinarlo

Una de las sugerencias que más se ha popularizado es peinar el cabello de medios a puntas (en un principio), siguiendo con la raíz, todo esto para no maltratarlo y evitar que se rompan las hebras, y, por tanto, prevenir la aparición de frizz.

Por esto, Glamour México también responde la pregunta, ¿es mejor peinar el cabello cuando está seco o mojado?

Seco: según afirma el sitio web de belleza, cepillar el cabello cuando está seco puede ser favorable porque no permite su quiebre al instante, ya que las hebras no son tan flexibles como cuando está mojado, más, sin embargo, todos los tipos de cabello no se benefician porque por ejemplo, quienes tienen el cabello crespo, lo peinan, y generan frizz.

Mojado: según lo manifesta Glamour, cuando se cepilla el cabello totalmente mojado puede ser más factible que se produzcan daños por la debilidad y flexibilidad en la que se encuentra.

Por esto, aconseja hacerlo con el cabello húmedo -ni muy mojado ni tampoco seco-, ya que de esta manera se encuentra en un punto medio, es decir, está en un proceso en el que las hebras se fortalecen cuando se secan.

Hidratar el cabello

Es entonces que es importante procurar la hidratación del cabello, mismo que le brinda nutrientes para que se revitalice y se reduzca el frizz, ya sea con el uso de buenos productos como el acondicionador acompañado de mascarillas capilares.