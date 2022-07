Estos son los posibles tratamientos que alivian los síntomas de la fibromialgia

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, la fibromialgia provoca un malestar general en todo el cuerpo. Entre las causas que se conocen de esta afección, se encuentran las posibles lesiones y las infecciones producidas por un virus, entre otras.

Cabe precisar que el género femenino tiene un alto grado de riesgo de tener fibromialgia o quienes padecen de artritis reumatoide o lupus, indica.

Aunque se mencionó que el síntoma principal de la fibromialgia es un dolor que aparece en todo el cuerpo, otros signos hacen parte de este problema de salud como la ansiedad y la depresión, trastornos que afectan el comportamiento y el pensamiento de una persona. Sin embargo, tener un episodio de ansiedad no equivale a ser diagnosticado con ella.

Además, el sueño puede verse interrumpido por esta afección, siendo primordial para el cuerpo y el cerebro en su restauración y renovación para actividades diarias.

Asimismo, el colon irritable puede ser un problema de salud que es un signo de la fibromialgia.

Por su parte, la Clínica Mayo asegura que este problema de salud no tiene cura, pero el cambio de algunos hábitos pueden contribuir al alivio de dolores que produce, entre ellos, el ejercicio, que como bien se sabe, es una actividad física que no solo beneficia el cuerpo, sino la salud mental.

¿Qué es el síndrome del intestino irritable?

De acuerdo con MedlinePlus, el síndrome del intestino irritable “afecta al intestino grueso”. Los principales síntomas que se presentan son estreñimiento y diarrea. Así mismo, la entidad señala que las mujeres son más propensas a padecerlo.

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, señala MedlinePlus.

Cabe aclarar que el colon es “la parte más larga del intestino grueso”, explica el Instituto Nacional de Cáncer.

Por lo tanto, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases define tres tipos de este síndrome:

Síndrome del intestino irritable con estreñimiento: en esta afección, la mayoría de las heces son secas y con grumosidad.

Síndrome del intestino irritable con diarrea: a diferencia de la anterior, la mayoría de las heces son más líquidas que grumosas.

Síndrome del intestino irritable mixto: hay una combinación proporcional de las heces líquidas y grumosas.

¿Cómo tratar la fibromialgia?

Tal y como se señaló, la fibromialgia no tiene cura, pero su evolución puede estar supervisada por un reumatólogo o hasta un psiquiatra, ya que se puede desarrollar por episodios fuertes de estrés.

En un artículo publicado por Tua Saúde y revisado por la terapeuta Marcelle Pinheiro, los siguientes tratamientos pueden ayudar a disminuir los dolores en el cuerpo. Sin embargo, es importante que sean indicados por un experto en la salud.

Una dieta balanceada: los mejores resultados que se obtienen para el beneficio de la salud son aquellos en los que se incluyen las verduras y las frutas. Por esto, el sitio web asegura que el incremento de omega-3, potasio y magnesio pueden ayudar al sistema circulatorio y sus funciones, además de relajar los músculos, respectivamente.

La fisioterapia: esta técnica puede ayudar a mejorar movimientos, realizando ejercicios que relajan el cuerpo y mejoran el flujo de sangre en él.

