Estos son los síntomas de la enfermedad de la muerte silenciosa

Al ser una enfermedad silenciosa, los síntomas pueden pasar desapercibidos o pueden incluso no aparecer.

La hipertensión arterial es la enfermedad conocida como “la muerte silenciosa” debido a que hoy en día son millones de personas que padecen esta enfermedad y no lo saben. De acuerdo con datos de The Texas Heart Institute, casi 80 millones de estadounidenses la padecen, y 16 millones no lo saben.

La presión arterial tiene un patrón diario en las personas. Por lo general, empieza a aumentar unas horas antes de despertarse e incrementa llegando a su pico máximo al mediodía.

Suele bajar al final de la tarde y en la noche. La presión arterial suele ser menor mientras las personas duermen. De acuerdo con el Instituto Mayo Clinic, hay anormalidad en la presión arterial cuando se sube durante la noche, está alta temprano a la mañana o el descenso en la noche es muy bajo.

Un patrón anormal de la tensión, según los especialistas, podría indicar que la persona tiene presión arterial alta mal controlada, apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal, diabetes, enfermedad de la tiroides o un trastorno del sistema nervioso.

El nombre de “muerte silenciosa” es precisamente porque no tiene síntomas, sin embargo, de acuerdo con The Texas Heart Institute, en algunos casos la persona puede sentir palpitaciones en la cabeza o el pecho, mareos, dificultad para respirar o sangrado nasal. Cuando no existe ninguna alerta, la enfermedad puede pasar desapercibida por muchos años.

Los expertos señalan la importancia de realizarse chequeos médicos regularmente para estar al tanto de la presión arterial.

Prevención y tratamiento

Si ya se ha recibido un diagnóstico de hipertensión, el paso a seguir consiste en consultar al médico sobre qué cambios en el estilo de vida se deberían adoptar, así mismo, determinar si es necesario consumir algún medicamento.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) destaca que reducir la hipertensión previene infartos, accidentes cerebrovasculares y daños renales, además de otros problemas de salud.

En ese sentido, detalla las siguientes recomendaciones para prevenir eventuales problemas de presión arterial:

Reducir la ingesta de sal (a menos de 5 g diarios).

Consumir más frutas y verduras.

Realizar actividad física con regularidad.

No consumir tabaco.

Reducir el consumo de alcohol.

Limitar la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas.

Eliminar/reducir las grasas trans de la dieta.

Respecto a qué hábitos adquirir para controlar la hipertensión y evitar complicaciones de salud, la OMS sugiere reducir y gestionar el estrés, medir periódicamente la tensión arterial y tratar otros trastornos que pueda presentar la el paciente.

Causas por las que se sufre de hipertensión arterial:

Respecto a las causas de la hipertensión, existen varios factores que pueden afectar la presión arterial. Por ejemplo:

La cantidad de agua y de sal presentes en el cuerpo.

El estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos.

Los niveles hormonales.

MedlinePlus también recoge que las personas son más propensas a desarrollar problemas de presión a medida que se envejece. Esto ocurre porque los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad.

La hipertensión arterial, además, aumenta la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o muerte prematura.

Los siguientes grupos poblaciones son más propensos a desarrollar hipertensión: