Estos son los ‘tips’ para vivir mejor, según un experto

El vivir mejor es el sueño de muchas personas, pero conseguir este objetivo no es tan sencillo y por tal razón el escritor colombiano, Andrés Londoño, reveló los mejores ‘tips’ para lograrlo:

1. Reconocer que somos tridimensionales: el reconocimiento de la tridimensionalidad del individuo potencializa la vida. Nada que desconozca todas sus partes podrá llegar a su máximo potencial, por eso es importante reconocer “que somos tridimensionales para llevarnos al máximo potencial, reconocer que somos más que cuerpo y cerebro y entender que si me conozco, me magnifico, hago lo correcto, cumplo mi propósito y actúo con sabiduría me hago pleno”, asegura el autor en su libro ‘Me voló la tapa: 5 principios básicos para la plenitud’.

2. Tener una conciencia aplicada al éxito: si se desarrolla la capacidad de comprender lo esencial y fácil que es tener éxito, entendiendo que se está por encima de la mente, y que se tiene la capacidad de decidir qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo, se lograrán los objetivos. “El éxito al final significa ser más inteligente que nuestra mente y nuestro cerebro. Ellos nos van a distraer todo el tiempo de nuestros objetivos”, indica.

En el libro “Conciencia aplicada al éxito”, Londoño en un lenguaje claro, preciso, y a partir de ejemplos prácticos y cotidianos, logra aportar tanto en el camino de éxito como hacia la plenitud.

3. Apostar a vivir desde el interior: conectar desde el interior para vivir desde la esencia, ser más consciente en cada acto, pensar y reflexionar sobre los aspectos de la vida ayudan a vivir mejor. Este tip se encuentra de manera más amplia en el libro ‘Mariposas de mi mente: 30 principios para crecer en el ser’.

4. Encontrar el equilibrio en pareja: si algo aporta a la felicidad del ser humano, es “con quien compartimos nuestra vida y cómo lo hacemos, los principios esenciales para lograrlo son la buena comunicación, intimidad, trabajo en equipo, la fidelidad, el romance, el manejo de nuestras finanzas y la espiritualidad”. El libro ‘No es fácil, pero vale la pena: Testimonio de un matrimonio feliz’, lleva a un nivel profundo de un amor diferente: desde el espíritu y no un amor físico ni mental.

5. Cambiar la perspectiva respecto al éxito: el éxito es más fácil de lo que se cree y pensar de esa manera va a hacer el proceso más fácil, “si crees que es fácil así será”, señala el experto.

En el libro ‘Hablemos de éxito’, el autor hace extensiva la invitación a que se tenga una conversación fresca y divertida sobre uno de los temas más arduos y extensos de la vida: el éxito.

6. Fluir con la vida: según Andrés, el ser humano está en constante discusión con la existencia: por la lluvia, por la gravedad o el temperamento de las personas, entre otras miles de cosas. Por eso, invita a reflexionar de manera más profunda sobre la realidad de la vida y sobre su existencia para elevar el nivel de conciencia y aportar a la mayor búsqueda del ser humano: la plenitud.

En el texto ‘Me voló la tapa 2: una revelación más profunda’ se puede ver la vida totalmente diferente.

7. Entender los principios: para Londoño, la importancia de los principios radica en que, “si los entendemos y aplicamos, los resultados serán positivos al alinearnos con el fluir natural de la creación, que es perfecta y está diseñada para la plenitud, en tanto que lo contrario al flujo natural conlleva resultados adversos”. Esto lo evidencia en su libro ‘365 principios y pensamientos para el éxito integral’, en el cual comparte de manera simple cada principio o pensamiento en forma de frase, para que se lean cuantas veces sea necesario hasta memorizarlos e instalarlos en el subconsciente.

8. Romper la resistencia: aprender a gestionar la voluntad, tener dominio propio, es lo único que va a poder llevar a las personas a que logren lo que se proponen.

En libro ‘Rompe la resistencia: Un libro para personas que quieren lograr grandes resultados’, Andrés Londoño hace una invitación para dejar de ser víctimas y hacerse responsables del propio éxito.