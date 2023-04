Estreñimiento: la semilla que ayuda a expulsar las heces acumuladas, así se prepara

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases describe el estreñimiento como “una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.

Entre los síntomas más comunes de esta afección estomacal se encuentran el esfuerzo que hay por evacuar; el dolor estomacal; y una dificultad “para vaciar el recto”. De ahí, que el autocuidado sea uno de los tratamientos más eficaces; sin embargo, si empeora y se vuelve crónico, es importante consultar con un médico, quien dará indicaciones precisas, entre las cuales sugerirá modificar el plan de alimentación.

Entre tanto, la Clínica Mayo también sugiere consumir suficiente agua para contrarrestar este trastorno digestivo. “El agua también ablanda las heces, lo que ayuda a evitar el estreñimiento. Elige agua en lugar de bebidas con mucho azúcar cuando sea posible”, añade en una publicación a través del doctor Michael F. Picco.

Asimismo, Mundo Deportivo asegura que las semillas de mostaza son ideales para expulsar las heces acumuladas, por lo que revela la manera más fácil de consumirlas.

Beneficios de las semillas de mostaza

La revista Cuerpomente a través de la dietista, Mercedes Blasco, en una de sus publicaciones menciona que la mostaza es una planta llena de flores amarillas que, en su variedad, se distingue por tener un sabor picante, puesto que algunos de sus compuestos tienen azufre, que favorece el organismo.

Mostaza integral en un recipiente en una vista superior de la mesa - Foto: Getty Images

Dentro de su valor nutricional, el medio de salud asegura que las semillas de mostaza tienen un alto componente graso como el linoleico; asimismo, proteico sin desestimar el hierro, el yodo, y el calcio.

Otras de las características por destacar de las semillas de mostaza es que de acuerdo con el sitio web, abren el apetito porque tienen una acción sobre las papilas gustativas, ¿pero cómo ayudan en el tratamiento del estreñimiento?

Semillas de mostaza para combatir el estreñimiento

De acuerdo con Mejor con Salud, las semillas de mostaza están compuestas también de mucílagos que estimulan el movimiento de los intestinos, mejorando la digestión y combatiendo afecciones como el estreñimiento porque, según lo explica, actúan como laxantes.

Una baja hidratación y escasa actividad física son proclives al estreñimiento. - Foto: Getty Images / urbazon

De ahí que el medio menciona que lo ideal es consumir suficiente agua junto a dos cucharaditas de semillas de mostaza para que tenga tal efecto, no obstante, es indispensable consultar con un profesional de la salud.

Incluso, el medio en uno de sus artículos escritos por Valeria Sabater, señala algunos hábitos que pueden ser favorables para el funcionamiento del sistema digestivo, como hacer ejercicio.

Las rutinas actividades físicas son importantes para evitar la aparición de enfermedades. Por lo tanto, la Clínica Mayo, diseñó una lista de ejercicios que pueden ser apropiados para cada persona, como por ejemplo, los aeróbicos que se deben hacer por lo menos en 150 minutos de manera pausada; pero si es intensa la rutina, en 75 minutos.

Hacer ejercicio con peso es vital a la hora de ganar masa muscular y perder peso. - Foto: Getty Images/Image Source

No obstante, si lo que se busca es perder peso, en un total de 300 minutos distribuidos en 42 cada día de la semana, una persona puede lograr tal fin. Cabe recordar que en este ejercicio se puede caminar, nadar, montar en cicla, entre otros, ya que a diferencia del ejercicio muscular, este no requiere levantamiento de pesas.

Pero, si lo que se prefiere es fortalecer los músculos, se sugiere entrenar dos veces a la semana, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, en un día se enfocan una o dos zonas musculares. Se recomienda incluir en esta rutina semanal ejercicios aeróbicos.

Al realizar algún deporte diariamente lo que se permite es que el metabolismo del cuerpo funcione de la mejor manera.