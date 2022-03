Estudio reveló que el plomo afectó la inteligencia de las personas en Estados Unidos

La exposición al plomo proveniente del exhosto de los carros en el siglo pasado redujo el coeficiente intelectual de la mitad de los estadounidenses, según un estudio realizado por Aaron Reuben, candidato a doctorado en psicología clínica de la Universidad de Duke, y por colegas de la Universidad Estatal de Florida.

De acuerdo con él, la gasolina con plomo ha robado más de 800 millones de puntos de coeficiente intelectual (CI) sobre 170 millones de americanos vivos hoy (la mitad de la población total), acumulados desde la década de 1940.

Para los expertos, el plomo es neurotóxico y puede erosionar las células cerebrales después de ingresar al cuerpo. Aunque reducir algunos puntos de CI puede parecer insignificante, los autores señalan que estos cambios son lo suficientemente drásticos como para llevar a las personas con una capacidad cognitiva por debajo del promedio (puntuación de CI inferior a 85) a ser clasificadas con discapacidad intelectual (puntuación de CI inferior a 70).

Los niños son especialmente vulnerables a la capacidad del plomo para afectar el desarrollo del cerebro y disminuir la capacidad cognitiva, pues “puede llegar al torrente sanguíneo una vez que se inhala como polvo o se consume en el agua”, dijo Reuben en el trabajo, publicado en la revista Proceedings of the NationalAcademy of Sciences.

Ambiente laboral

¿Emojis en el trabajo?

Un emoji es el icono a color, derivado de su antecesor, el emoticono, el cual, estaba formado por combinaciones de caracteres. - Foto: getty images

Si quiere impresionar a su jefe, evite usar los emojis en los correos. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tel Aviv, quienes incluyen estas imágenes en los mensajes son vistos por sus superiores como menos poderosos que quienes emplean el lenguaje escrito.

El trabajo señala que estos mensajes a menudo se interpretan como una señal de deseo de proximidad social. La muestra fue hecha con cientos de participantes que se sometieron a una serie de experimentos. La conclusión es que, sin importar si es una carita feliz o un guiño, esta práctica es negativa.

“Estamos acostumbrados a ellos y son divertidos, pero en algunas situaciones, como en el trabajo o en el mundo de los negocios, pueden resultar costosos”, dice la investigación.

Sueño

A media luz

La palabra sueño designa tanto el acto de dormir como la actividad de la mente durante ese periodo de descanso.​ - Foto: getty images

Científicos de la Universidad de Northwestern encontraron que la exposición a la luz, incluso a una iluminación ambiental leve, durante el sueño nocturno daña la función cardiovascular en esta etapa del día en comparación con dormir en una habitación oscura. Además, la presencia de luz podría aumentar la resistencia a la insulina a la mañana siguiente, según reporta el trabajo, publicado en la revista PNAS.

Solo una sola noche de exposición a la iluminación moderada de la habitación durante el sueño puede afectar la glucosa y la regulación cardiovascular, factores de riesgo para enfermedades cardiacas, diabetes y síndrome metabólico.

Por lo tanto, es importante cerrar las cortinas, apagar las luces y alejar los monitores antes de ir a dormir, de acuerdo con la autora principal del trabajo, Phyllis Zee, jefa de medicina del sueño en esta universidad.

Vejez

Prevenir la demencia

La demencia no es una enfermedad específica, sino un grupo de trastornos caracterizados por el deterioro de, al menos, dos funciones cerebrales, como la memoria y la razón. - Foto: getty images

La deficiencia de ácido fólico puede llevar a un mayor riesgo de padecer demencia y de morir, de acuerdo con expertos de la Escuela Icahn de Medicina, en Monte Sinaí, Nueva York, y la Universidad de Haifa, en Israel.

Este suplemento vitamínico ya se les recomienda a las mujeres gestantes, pero ahora, a la luz de este nuevo estudio, también sería importante para la población en general, pues previene la demencia y la muerte prematura gracias a que ayuda a crear glóbulos rojos. Los investigadores dijeron que los niveles de folato deben controlarse de forma rutinaria entre los adultos mayores, y, en caso de deficiencia, esta debería corregirse.

CIFRA

En farmacología, se conoce como estatinas a un grupo de fármacos usados para disminuir el colesterol y los triglicéridos en sus distintas formas, en pacientes que los tienen elevados y que presentan, por tanto, un mayor riesgo de desarrollar ateroesclerosis y de sufrir episodios de patología cardiovascular. - Foto: getty images

70 % de los efectos secundarios de las estatinas, las drogas más usadas para el control del colesterol, están ‘en la cabeza’, según un estudio publicado por cardiólogos en la revista Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Para ellos, esto se debe al efecto nocebo, que, a diferencia del placebo, ocurre cuando alguien sufre de un efecto secundario porque espera eso del medicamento.