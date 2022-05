¿Fiebre alta? Estos son los remedios caseros que pueden ayudar a controlarla

Por lo general, la fiebre aparece cuando hay un aumento significativo de la temperatura corporal. Esta puede variar según el caso por el que se presente, pero generalmente su medida normal debe estar alrededor de los 37 °C. Cuando es mayor, es una señal de que el cuerpo está tratando de combatir una enfermedad o infección.

De acuerdo con Medline Plus, la fiebre no es una enfermedad, pero las infecciones virales son las que la causan. Cuando se tiene una temperatura alta significa que el cuerpo está tratando de matar el virus o la bacteria que causa la infección, ya que es más difícil sobrevivir con el calor humano, pues mayoría de las bacterias únicamente sobreviven cuando el cuerpo tiene una temperatura normal.

Otras causas de la fiebre son las enfermedades autoinmunes, vacunas en los niños y adultos, medicamentos anticonvulsivos, enfermedades por el calor o cánceres. De este modo, el tratamiento para controlarla depende de la causa; si una persona tiene fiebre muy alta, su profesional de la salud puede recomendarle tomar medicinas de venta libre como el acetaminofén o ibuprofeno y recomienda beber suficientes líquidos para prevenir la deshidratación.

Sin embargo, una buena opción para tratar y controlar la fiebre desde casa antes de acudir al médico, son los remedios caseros, entre ellos, los tés de plantas medicinales, que provocan sudoración y transpiración en el cuerpo. Cabe mencionar que estas bebidas no pueden ser consumidas por niños, sin el consentimiento del pediatra. Tuasaúde recomienda los siguientes tés:

Té de fresno: Esta plata de hojas estrechas tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que alivian los malestares asociados a la fiebre y ayuda a disminuir la temperatura. Para consumirla necesita 50 gramos de cáscara seca de fresno y un litro de agua caliente. Al tener los ingredientes, debe mezclarlos y ponerlos a hervir durante 10 minutos. Luego debe colarlo y beber de tres a cuatro tazas por días hasta controlar la fiebre.

Los tés de plantas medicinales, provocan sudoración y transpiración en el cuerpo, lo que permite disminuir la temperatura corporal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Té de sauce blanco: Esta planta medicinal tiene una corteza salicina, de la cual se obtiene el ácido salicílico que posee propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticos. Gracias a estas propiedades, el cuerpo regula su temperatura de forma natural. Para su preparación necesita de dos a tres gramos de cáscara de sauce blanco y una taza de agua. Cuando tenga los ingredientes se deben mezclar y dejarlos hervir para su posterior consumo.

Té de fenogreco: De acuerdo con la revista Psicología y Mente, esta infusión ayuda a reducir la temperatura y además, reduce los sofocos y los síntomas menopáusicos. Para su preparación debe emplear dos cucharadas semillas de fenogreco en agua hirviendo, después debe dejar reposar por cinco minutos y colarla para consumirlo.

Té de sábila: Psicología y Mente asegura que este té ayuda a transpirar y bajar la fiebre. Solamente hay que colar unas hojas de sábila en una taza de agua hirviendo y dejarlas reposar durante 10 minutos. A este té se le puede añadir miel y zumo de limón para aumentar sus beneficios.

Té de lechuga: Este funciona para mantener hidratado el cuerpo cuando se tiene fiebre y además aporta vitaminas y minerales. De este modo, necesita hervir un litro de agua y añadirla a un recipiente junto a una lechuga entera que esté bien lavada. Después debe dejar reposar durante 15 minutos y añadir endulzante si es necesario.

Existen otras formas naturales de disminuir la temperatura, entre ellas, está darse un baño de agua caliente para relajar el cuerpo, no comer alimentos pesados ni en grandes cantidades, beber mucha agua y de manera frecuente, no arroparse en exceso, descansar y no gastar energía innecesariamente.