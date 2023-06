Frutas y verduras que evitan el envejecimiento de la piel

El cuerpo humano, al estar expuesto por varios minutos u horas ante los rayos del sol, reacciona de manera negativa, sobre todo en la piel, órgano que recibe la mayor cantidad de afectación en este caso.

Medidas como protegerse con bloqueador solar, con ropa y hasta con alimentos pueden disminuir el riesgo de padecer enfermedades en la piel y aumentar la resistencia a los rayos del sol.

De acuerdo a la nutricionista Marina Diana Pérez, profesora sobre nutrición de la Universidad de Oberta en Cataluña, una alimentación en su mayoría con productos vegetales es de las mejores maneras para ayudar a la piel debido a las fuertes cantidades de nutrientes antioxidantes presentes en los vegetales como las vitaminas C y E.

Además, la educadora explica que se ha comprobado mediante múltiples estudios que los vegetales son ingredientes esenciales para la salud de la piel. Una revisión de trabajo publicada en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (2022) evidencia que un consumo abundante de vegetales, aceite de oliva y legumbres genera una reducción considerable en el daño causado por las radiaciones ultravioleta.

Las frutas y verduras que evitan el daño de la piel

Los estudios científicos han señalado que el consumo de granadilla, maracuyá, mango, naranja, melón, tomate, uvas, los kiwis y las fresas ayuda a la salud de la piel debido a sus compuestos como la vitamina C, polifenoles y ácidos fenólicos.

Algunas frutas pueden aportar a mejorar la salud de las personas, en este caso, disminuyendo la presión arterial. - Foto: Pexels

En el caso de las verduras, el brócoli y las coles, entre ellas la de Bruselas y la rizada, son las más recomendadas por la cantidad de carotenoides y de vitamina C que contienen y que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo.

Por otro lado, el fruto seco más recomendable es la almendra por su alto contenido de tocoferoles, ácidos grasos insaturados, los cuales tienen la capacidad de reducir las arrugas en la piel, sumado a las nueces y las semillas de girasol enteras.

Se añaden a estas propiedades las vitaminas A, B, K y especialmente vitamina E, esta última un potente antioxidante y principal aliado en la lucha contra el envejecimiento de la piel. - Foto: Getty Images/EyeEm

En caso de que la piel ya presente daños, el cacao es uno de los alimentos que contribuye a reparar este daño causado por la luz solar ultravioleta o las toxinas presentes en el ambiente. Esto ocurre debido a la presencia de flavonoides en el cacao, sustancia antioxidante que también incluye epicatequina, catequina y procianidinas.

El cacao es uno de los alimentos que contribuye a reparar este daño causado por la luz solar ultravioleta o las toxinas presentes en el ambiente. (Photo by Education Images/Universal Images Group via Getty Images) - Foto: Universal Images Group via Getty

El aguacate ayuda al envejecimiento

La revista Dermatología Revista Mexicana señala que el aguacate tiene cantidades altas de vitamina E y esto es un gran potenciador para rejuvenecer la dermis maltratada por la rutina diaria. Además, en este se pueden encontrar minerales como el hierro, potasio y cobre, generadores de enzimas antioxidantes, necesarias para combatir el envejecimiento prematuro.

Por otra parte, cuenta con beneficios para la piel, ayudando a combatir las arrugas, estrías y celulitis por ser rico en vitamina C, que ayuda en la metabolización del colágeno. Además, esta fruta también tiene antioxidantes que ayudan a proteger y evitar el envejecimiento de las células de la piel, dándole una apariencia más saludable y vital.

El aguacate tiene propiedades nutricionales para el cuerpo que lo describen como un alimento ideal y muy completo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así mismo, la revista Vogue España, señala que la gran cantidad de ácidos grasos del aguacate humecta todo tipo de pieles a profundidad, especialmente las que son muy secas, apagadas o que sufren de descamación.

Cabe resaltar que la OMS incluye al aguacate dentro de las fuentes que deberían predominar en ese máximo de un 30 % de ingesta calórica diaria que proceda de las grasas en una dieta saludable, junto a los frutos secos, el aceite de oliva, o los pescados grasos.

Algunas de las mascarillas más recomendadas son:

Mascarilla de aguacate para las arrugas

En un recipiente colocar un aguacate, una cucharada de miel y una clara de huevo y mezclar con movimientos envolventes.

Luego, distribuir la pasta en toda la cara (después de la limpieza), permitir que los activos penetren durante 20 minutos y enjuagar con agua tibia.

Mascarilla de aguacate, uvas y arándanos

Ingredientes

3 uvas con cáscara y semillas.

5 arándanos rojos maduros.

1/4 de aguacate maduro.

Modo de uso