Glucosa alta: alimentos que se convierten en azúcar en la sangre

Los carbohidratos son un grupo de alimentos que cuando entran a la células del cuerpo se convierten en glucosa, es decir, azúcar; asimismo lo hace cualquiera de los diferentes grupos de alimentos.

Sin embargo, sobre esto el portal web El Comercio hace una aclaración y es que “el cuerpo no produce suficiente insulina-o no la usa de manera óptima- para almacenar el azúcar de los carbohidratos, consecuentemente este no entra a las células y por el contrario se acumula en la sangre”.

Eso no quiere decir que se deban eliminar completamente los carbohidratos, sino que las porciones deben ser moderadas. Para esto es importante consultar a un nutricionista para recibir un plan de comidas especializado y las recomendaciones profesionales correctas.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, brinda algunas recomendaciones para tener en cuenta en la alimentación, en caso de tener diabetes. Cabe aclarar que antes de realizar cualquier modificación en la dieta, se debe consultar a un nutricionista.

Carbohidratos saludables: estos incluyen frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres, productos lácteos bajos en grasa (queso y leche).

Alimentos ricos en fibra: vegetales, frutas, nueces, legumbres, y cereales integrales. Estos son claves para ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre.

Pescados: los expertos de Mayo Clinic recomiendan el consumo de pescados dos veces a la semana, para contribuir a la salud cardíaca. Se pueden elegir el salmón, la caballa, el atún y las sardinas. Lo ideal es consumirlos asados o de otro tipo, pero no frito.

Grasas saludables: incluir alimentos que tengan grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Algunos de estos son el aguacate, nueces, aceite de canola, aceite de oliva o de cacahuate.

Tipos de diabetes

Diabetes tipo 1: este tipo de diabetes es la menos común. Se puede presentar en cualquier edad, pero la suelen padecer, por lo general, niños, adolescentes o adultos jóvenes. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina, el cuerpo no produce o produce en cantidades mínimas.

Diabetes tipo 2: este tipo de diabetes es el más común. Por lo general se presenta en la edad adulta (sobrepeso), sin embargo, en la actualidad se presenta cada vez más en los niños. En esta enfermedad el cuerpo es resistente a la insulina y no la usa como debería.

Diabetes gestacional: este tipo de diabetes aparece en el embarazo. Esta enfermedad aumenta el riesgo de que se presenten complicaciones en parto. Al mismo tiempo de que la madre y el hijo presenten diabetes de tipo 2 en un futuro.

¿Cómo prevenir la diabetes?

Tener un estilo de vida saludable es clave para disminuir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles como la diabetes. Una alimentación es fundamental para disminuir el riesgo de padecer de diabetes. El Ministerio de Salud de Colombia señala algunas recomendaciones para tener en cuenta en el consumo diario.

Consumir alimentos naturales y frescos, que no tengan adición de azúcar. Se pueden incluir frutas, verduras, leche y productos lácteos, que sean bajos en grasa.

Cereales, raíces, plátanos, carnes magras, huevos, leguminosas secas, semillas grasas y frutos secos.

Eliminar de la dieta azúcares refinados, bebidas azucaradas y gaseosas. Estos productos son los principales elementos que incrementan el nivel de glucosa en el cuerpo humano.

Disminuir el consumo de productos de paquete, aquellos conocidos como “mecatos”.

Evitar el consumo de comidas rápidas.

Evitar el consumo en exceso de alcohol y cigarrillo.

Sobre esa misma línea Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala algunas recomendaciones para tener en cuenta: