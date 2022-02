Glucosa alta: frutas que ayudan a bajar el nivel elevado

Una de las enfermedades más conocidas es la diabetes, que es básicamente aumento de los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre debido a los alimentos que se consumen. Por otro lado, la insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía.

Cabe mencionar que existen dos tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1 el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre, según explica el portal de medicina y salud Medline Plus.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios, como daños en los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, pero en esos casos es llamada diabetes gestacional.

La diabetes es catalogada como un enfermedad crónica por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “En 2019, esta enfermedad causó de forma directa 1,5 millones de defunciones. Sin embargo, para calcular con más exactitud la mortalidad ocasionada por la diabetes deberían añadirse las defunciones causadas por las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal crónica y la tuberculosis que provoca la glucemia superior a la adecuada”, así lo explicó la OMS con respecto a las cifras de pacientes con este diagnóstico, además de hacer una precisión sobre las afecciones que los pueden llevar a la muerte.

La diabetes es una enfermedad crónica. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por lo general, se cree que las frutas y las verduras deben hacer parte de todas las dietas y en realidad son alimentos que traen grandes beneficios y es importante involucrarlos en todos los planes de alimentación; sin embargo, hay algunas excepciones el portal de salud, belleza y cuidado personal Tua Saúde menciona que algunas frutas contienen más azúcar que otras por lo que pueden generar picos elevados de glucemia, es decir, que las personas que padecen de diabetes o prediabetes deben consumir algunas con moderación, según el medio.

Frutas que puede consumir un diabético

Según el medio todas las frutas pueden ser consumidas por las personas que padecen de esta enfermedad; sin embargo, para no estimular el aumento del azúcar en la sangre las más indicadas son las que tienen bagazo o cáscara. Algunas mencionadas por el medio son:

Fresas.

Moras.

Mandarinas.

Melón.

Durazno.

Pera.

Manzana.

Naranja.

Guayaba.

Ciruelas.

Aguacate.

Kiwi.

Frutas que debe evitar un diabético

Algunas frutas deben ser consumidas con moderación por los diabéticos por contener más carbohidratos o por tener menos fibras, lo que facilita la absorción del azúcar en el intestino.

Uvas.

Higos.

Papaya.

Banano.

Sandía.

Tamarindo.

Uvas pasas.

Algunas frutas puede elevar los niveles de glucosa en la sangre. - Foto: Getty Images

Otros alimentos que ayudan a regular la glucosa en la sangre