Glucosa alta: la hierba medicinal que disminuye el azúcar y ayuda a aumentar la insulina

Fenogreco: colocar el agua y las hojas en una olla y dejar hervir por 1 minuto, apagar el fuego y dejar reposar durante 5 minutos. Por último, retirar las semillas, dejar a temperatura ambiente y beber. “Este té puede beberse luego de las comidas para ayudar a regular los niveles de glucosa; no obstante, no debe ser usado en caso de que se esté bajo tratamiento con medicamentos para la diabetes, pues puede causar hipoglucemia, en especial si no existe la aprobación del médico. El uso de fenogreco puede tener algunos efectos secundarios en niños, mujeres embarazadas y lactantes, razón por la que debe ser evitado en estos casos”.