Gota: estos son los alimentos que ayudan a combatirla

Si algo caracteriza a la artritis es el dolor fuerte que produce en las articulaciones, tanto que puede dificultar ciertas actividades e interrumpir la cotidianidad de las personas. La gota es una de las maneras en las que se puede presentar dicha afección, con la particularidad de que la molestia puede ocurrir por episodios y después se calma el dolor.

Esta puede estar relacionada con diversas causas, pero principalmente ocurre por alguna complicación con el ácido úrico presente en el organismo. Como explican desde el portal de salud de Sanitas, en España, esta sustancia se produce en el cuerpo por medio del procesamiento de las purinas, y luego es desechado en la orina.

No obstante, puede ocurrir que la cantidad de ácido úrico que forma el cuerpo se eleve sobre los niveles normales o que, en su defecto, el organismo no pueda procesarlo correctamente para eliminarlo a través del aparato urinario, por lo que puede conducir a la gota; así lo explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus.

La artritis puede ir empeorando sus síntomas con el paso de los años. - Foto: Getty Images

El problema, señalan, está en la cristalización de este compuesto en las articulaciones, que son el conjunto de huesos y otros tejidos, como la rodilla y el hombro. Puesto que al formarse en estas partes genera el malestar típico de la enfermedad de la artritis.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, la gota frecuentemente empieza por los miembros inferiores, así que es común que los pacientes experimenten primero dolor en los dedos del pie y de ahí se extienda a otras partes del cuerpo.

Para evitar que el dolor sea incapacitante dos cosas son precisas: la primera es diagnosticar a tiempo la enfermedad, identificando los síntomas, y la segunda es acoger el tratamiento recomendado por los médicos oportunamente.

¿Qué alimentos son los más idóneos para pacientes de gota?

Entre los cambios que se pueden sugerir para aliviar la gota o retrasar su avance se encuentra la dieta. El portal de salud y medicina Mayo Clinic indica que la alimentación puede influir en el cuidado de los pacientes de gota, específicamente por su relación con el ácido úrico.

Y es que, como se dijo, el ácido úrico aparece en el cuerpo tras el procesamiento de las purinas, se trata de un proceso natural. ¿Pero de dónde proviene la purina? Pues bien, este elemento puede estar contenido en algunos alimentos; por ello, la ingesta de esos ingredientes puede favorecer a su vez la producción de ácido úrico y las molestias asociadas a la gota.

En ese sentido, la alimentación debe estar orientada a regular la cantidad de ácido úrico en la sangre y así reducir los síntomas de la enfermedad.

Algunos de los alimentos sugeridos, indica Mayo Clinic, son: el pescado en cantidades controladas, evitando ciertos mariscos fuentes de cantidades altas de purinas como los moluscos y el atún. También se recomienda el consumo de verduras, pues inclusive las que poseen purina son aptas para los pacientes. A este listado se suma igualmente el café.

Las frutas cítricas y la vitamina C en general son recomendadas para quienes sufren de gota, ya que, como afirma la entidad, se le ha conferido propiedades para reducir la cantidad de ácido úrico. Entre los beneficios de este nutriente se destaca su efecto antioxidante, el cual mitiga el daño de los radicales libres en las células.

No se aconseja, en cambio, el consumo excesivo de proteínas, debido a que se ha demostrado que algunas como el hígado pueden estimular la producción de ácido úrico.

Hay que decir que antes de realizar cualquier cambio en la alimentación, lo recomendado es asistir al médico y consultar si es lo más adecuado.