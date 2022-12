Hábitos diarios que ayudan a regenerar neuronas perdidas

Hace varios años se creía que las células cerebrales del ser humano desaparecían de forma irremediable y progresiva debido al proceso natural del envejecimiento; sin embargo, en la actualidad varios estudios han demostrado la capacidad que tienen las neuronas para regenerarse en zonas específicas del cerebro.

El portal web Ciencia MX señaló que un estudio realizado recientemente en Europa, publicado por la prestigiosa revista Science, demostró que el cerebro de un adulto tiene la capacidad de generar nuevas células cerebrales. Dicho proceso que hace el cerebro humano se relaciona con el fenómeno llamado “plasticidad sináptica cerebral”, el cual consiste en la generación de un estímulo eléctrico en las neuronas para que estas activen el mecanismo de neurorregeneración.

Adicional a ello, El País detalla que la generación de neuronas es también una realidad en otras edades y momentos del ciclo vital, no solo durante la etapa embrionaria. Este proceso se conoce como neurogénesis adulta, en donde el cerebro fabrica nuevas neuronas que completan a las que cada uno ha desarrollado por la fusión del espermatozoide y el óvulo de los padres.

Del mismo modo, algunos estudios también aseguran que los procesos de regeneración de neuronas se pueden precipitar y reforzar, adoptando una serie de prácticas relacionas con los hábitos y las rutinas diarios.

En este sentido, el portal Mejor con Salud recomienda tres hábitos diarios que regeneran las neuronas que las personas han perdido con el tiempo:

1. Ejercicio físico. “Cada vez que pones tu cuerpo en funcionamiento gracias a un deporte, una caminata, a la natación o a una sencilla rutina de ejercicios en el gimnasio, oxigenas tu cerebro”, afirma el portal.

2. Sexo. Esta actividad de pareja es un favorecedor natural de la neurogénesis, lo cual fortalece el cerebro y mejora la memoria.

3. Mediación. De acuerdo con Mejor con Salud, esta práctica estimula las capacidades cognitivas y entre estas resaltan la atención, la memoria y la cocentración.

Alimentos que cuidan el cerebro y previenen la demencia

Nueces

Aunque son ricas en calorías, lo cierto es que estos productos también son muy valorados por su aporte de nutrientes esenciales. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard concluye que el consumo frecuente de nueces está relacionado con una mejora de las funciones cognitivas en edades avanzadas.

De igual forma, otra investigación elaborada por Rush University Medical Center de Chicago y citada por el medio digital Business Insider, concluye que la vitamina E que contienen estos frutos secos ayuda en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Esta vitamina es un antioxidante que ayuda a proteger las células de los efectos de los radicales libres.

Otras de las propiedades que se les atribuyen a estos alimentos tienen que ver con que son fuente de ácidos grasos poliinsaturados como omega 3 y 6, esenciales para la función neuronal y el sistema nervioso central.

Productos de mar

En general, los productos de mar son saludables para el organismo. Las sardinas, las ostras, los mejillones, el salmón y el bacalao son fuentes de ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud del cerebro. Estos alimentos son ricos en vitamina B12, selenio, hierro, zinc y proteínas. Si la persona no come pescado, las semillas de chía y las de linaza también son buenas fuentes de omega-3, precisa un artículo publicado en The New York Times.

Frutas y verduras

Las frutas y verduras son importantes en cualquier dieta saludable. Son ricas en antioxidantes. De este grupo hace parte, por ejemplo, la zanahoria, que es rica en betacarotenos y los arándanos, que contienen vitamina C y potasio, los cuales activan las enzimas que protegen las neuronas y mejoran la memoria a largo plazo, indica un artículo del portal Hogarmanía.