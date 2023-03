Harvard revela tres alimentos indispensables para cuidar la memoria

La memoria en los adultos se puede ver afectada por las consecuencias de las enfermedades neurodegenerativas y la alimentación juega un papel muy importante en la conservación de las capacidades cerebrales.

Expertos afirman que “existe un menú para promover la memoria y el funcionamiento cerebral, fomentando el buen flujo sanguíneo del cerebro”, explica el sitio web Cuidum.

En la tercera edad es más relevante una buena provisión de nutrientes para el cuidado del cerebro. Además, una dieta saludable en la adultez protege a las personas de “enfermedades físicas, mentales y neurológicas; además, aumenta la memoria y el funcionamiento óptimo del cerebro”, indica el mencionado sitio web.

En una entrevista publicada por CNBC, la doctora Uma Naidoo, quien es psiquiatra nutricional, autora del libro This is Your Brain on Food y miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, revela cuáles son los alimentos que pueden ayudar a agudizar la concentración, la memoria y la salud del cerebro en general.

Es importante mantener una dieta balanceada con alimentos que contengan hierro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Chocolate extraamargo

Este alimento, que debe tener al menos un 70 % de cacao, ayuda a disminuir la inflamación del cerebro; también previene el deterioro cognitivo, gracias a los flavonoides de cacao y los antioxidantes que contiene.

“Ayudan a preservar la salud de las células cerebrales”, explica Naidoo, y agrega: “Un metaanálisis sugiere que la cantidad óptima de consumo de chocolate amargo para la salud de nuestros vasos sanguíneos, incluidos los que suministran sangre al cerebro, es de aproximadamente 45 gramos por semana”.

2. Verduras de hoja

La doctora Naidoo afirma que entre las verduras de hoja favoritas por los consumidores están:

Acelga.

Berro.

Rúcula.

Espinacas.

Dientes de león.

“Las verduras de hoja son un alimento básico en las dietas saludables para el cerebro, porque contienen ácido fólico, que es una vitamina B que apoya el desarrollo neurológico y la función de los neurotransmisores”, asegura la experta.

3. Las bayas

Su alto nivel de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y fitonutrientes son grandes aliados para “alimentar los microbios en el intestino y reducir la inflamación del cerebro”, además de ayudar a retener la memoria, asegura la doctora.

La porción diaria recomendada para este alimento es media taza o una completa.

“Comer una variedad de bayas de colores también puede reducir los síntomas de ansiedad y ayudar a defenderse de enfermedades neurodegenerativas como la demencia”, dijo.

Bayas de Goji. - Foto: Getty Images

4. Cúrcuma, con pimienta negra

“La curcumina (un compuesto de la cúrcuma) es una poderosa sustancia antiinflamatoria (...). Consumirlo, según los estudios, puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y disminuir el deterioro cognitivo con la edad”, asegura la doctora en su entrevista para CNBC.

5. Aceite de oliva

El aceite de oliva extravirgen contiene una buena cantidad de antioxidantes llamados polifenoles, los cuales, de acuerdo con algunas investigaciones, ayudan a mejorar la memoria y el aprendizaje. Los estudios también indican que podrían ayudar a revertir las enfermedades relacionadas con la edad, que reducen las habilidades cognitivas, y a combatir las proteínas tóxicas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.

Además de la alimentación, también hay prácticas que ayudan al cuidado de la memoria. Según una nueva investigación de la Universidad de Canberra (Australia), se “ha descubierto que para mejorar la memoria y combatir la demencia solo basta con practicar 45 minutos de ejercicio suave al menos una vez a la semana”, cita el portal El Confidencial.

El aceite de oliva extravirgen contiene una buena cantidad de antioxidantes llamados polifenoles, los cuales, de acuerdo con algunas investigaciones, ayudan a mejorar la memoria y el aprendizaje. - Foto: CONGRESO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA

En este sitio web también señalan que los expertos hallaron que el tai-chi y el yoga son ideales para la salud del cerebro. Los expertos resaltan que, “con apenas tres cuartos de hora de entrenamiento, se mejora el pensamiento, la atención y todas las habilidades de la memoria”.

De acuerdo con el doctor Doug Brown, especialista de la Sociedad de Alzheimer británica, “son cada vez más evidentes” los beneficios de realizar actividad deportiva, ya que “las personas que hacen ejercicio tienen menos probabilidades de desarrollar demencia”, en palabras recogidas por El Confidencial.