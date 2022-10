Hongos en las uñas: ¿cómo eliminarlos con ajo y vinagre?

Es importante consultar a un doctor en caso de que la uña no sane con el paso de los días.

Los hongos en las uñas son una afección común, más frecuente en los pies y especialmente en los dedos gordos.

“Si la enfermedad es leve y no te molesta, es posible que no necesites tratamiento. Si el hongo es doloroso y ya provocó engrosamiento en las uñas, hay medidas de cuidado personal y medicamentos que pueden ayudarte. No obstante, incluso si el tratamiento es exitoso, los hongos en las uñas generalmente regresan”, explica Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Mejor con Salud, portal especializado en cuidado personal, señala las instrucciones para preparar un remedio casero con ajo. Cabe resaltar que antes de aplicar este tipo de preparaciones se consulte con un doctor.

Ingredientes

10 dientes de ajo.

2 tazas de agua (500 mL).

Instrucciones

Pelar y triturar muy bien los ajos. En una olla añadir el resultado junto con el agua. Esperar a que hierva por 5 minutos. Retirar del fuego. Esperar a que el agua esté tibia. Sumergir los pies en la olla. Dejarlos por 20 minutos. Secarlos muy bien. Repetir el procedimiento tres veces a la semana para mejorar los resultados.

Este mismo portal también recomienda el uso del vinagre, específicamente de manzana, para combatir los hongos en las uñas.

Ingredientes

¼ de taza de vinagre de manzana (62 mL).

2 cucharadas de alcohol a 90 % de concentración (20 mL).

¼ de taza de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) (62 mL).

1 recipiente de vidrio.

Instrucciones

En un recipiente añadir todos los ingredientes y taparlo. Agitar con mucha fuerza. Dejar el recipiente en reposo por varias horas. Al momento de aplicar, tomar un trozo de algodón y sumergirlo en el recipiente. Aplicar directamente en las uñas afectadas. Repetir el proceso varias veces al día.

Recomendaciones para evitar problemas en las uñas y los pies

Utilizar un calzado adecuado es el factor más importante para evitar problemas en los pies, talones, tobillos y uñas. Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, brinda algunos consejos para tener en cuenta al momento de elegir los zapatos:

Espacio: los expertos recomiendan evitar el uso de calzado que termine en punta. Lo ideal es usar zapatos que tengan el espacio suficiente para que los dedos estén apoyados correctamente.

No a los tacones : los zapatos de tacón alto son utilizados frecuentemente por las mujeres. El uso de este tipo de calzado puede provocar problemas en la espalda. Los expertos aconsejan evitar estos zapatos y reemplazarlo por tacón bajo.

Talla correcta: con el paso del tiempo, la talla de zapatos puede variar. Es importante revisar ambos pies y elegir una talla que sea cómoda. Se debe tener en cuenta que durante el día los pies pueden hincharse, por eso, los expertos recomiendan comprar el calzado al final del día.

Higiene: lavarse las manos y los pies frecuentemente.

Arreglo de uñas: cortarlas en forma recta y limar las áreas gruesas. Siempre se deben desinfectar con alcohol las herramientas que se vayan a utilizar.

Cuidado con los zapatos: evitar utilizar calzado viejo.

Uñas cuchara

La coiloniquia, conocidas como “uñas cuchara”, se presenta cuando las uñas tienen la curvatura de este elemento de la cocina. En la mayoría de los casos esta afección es una señal de anemia por deficiencia de hierro, hemocromatosis (una enfermedad del hígado), enfermedad cardíaca o hipotiroidismo.

Uñas de Terry

De acuerdo con Mayo Clinic en esta afección casi toda la uña se ve blanca. Solo en la punta puede presentarse un color rosado. La causa de las uñas de Terry puede ser el envejecimiento. Sin embargo, pueden indiciar una enfermedad grave (insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, diabetes).