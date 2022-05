Horóscopo: ¿Cuáles son los signos del zodiaco más sinceros?

La sinceridad es uno de los valores que más se aprecia en los seres humanos, aunque muchas veces también puede molestar o ser doloroso para algún tipo de personas. De cualquier manera, siempre los humanos preferimos a alguien que sea demasiado sincero por encima de una persona que nos mienta.

Por eso según Horóscopo Negro, portal especializado en los signos del zodiaco, hay algunos nativos de estos que tendrán mayor capacidad de decir siempre la verdad así esto los lleve a ser odiados por los demás.

Según los expertos el signo del zodiaco más sincero es Sagitario. Los nativos de este no sienten en ningún momento necesidad de mentir, cuentan con una personalidad completamente liberal que no encaja con todo el mundo, pero que siempre es auténtica. Los pertenecientes a este signo odian estar rodeados de gente falsa que no hable con la verdad.

Otro signo que destaca por su sinceridad es Aires. Ya que los nacidos bajo este signo les gusta ser directos y no hacer las cosas sin ningún tipo de rodeos. Los Aires prefieren decir las cosas tal cual como las piensan, sin importar si es pareja, familiar, amigo o desconocido el que va a recibir su opinión.

El tercer signo que más características de sinceridad tiene es Leo, ya que este tipo de personas odian a la gente que va con rodeos. Los nativos de este signo prefieren ser directos ya que son valientes para afrontar las consecuencias de decir la verdad. No buscan conflictos con sus palabras, pero tampoco les interesa evitarlos.

Finalmente, Cáncer fue otro signo que se destacó por su sinceridad frente a los demás. A los Cáncer siempre se les nota la transparencia en sus palabras y sus actos. Dentro de ellos se destaca la bondad y la empatía con los demás, sin embargo, muchas veces no recibe la misma sinceridad que le ofrece a todo el mundo. Los nativos de este signo prefieren ser odiados diciendo la verdad que ser queridos mintiendo.

Signos zodiacales menos dominantes en el amor

Una de las idealizaciones del ser humano es alcanzar el amor y encontrar a la pareja perfecta para apoyarse en cualquier momento. Sin embargo, el desarrollo de la personalidad puede ser un factor que repercute a la hora de compartir con alguien.

En el horóscopo, a través del estudio de la astrología, se han llegado a establecer supuestas conductas específicas para cada signo del zodiaco. De acuerdo con información consignada en el portal web de Nueva Mujer, así como hay signos que dominan y buscan el control en el amor también los hay libres, que ven este sentimiento de una forma independiente y sin prejuicios.

En ese sentido, cada persona es libre de creer o no lo que diversos portales consignan sobre el horóscopo y en esta oportunidad sobre los signos zodiacales menos dominantes en el amor, por ejemplo:

Géminis: de acuerdo con Cosmopolitan, los nacidos bajo el signo de géminis tienen un espíritu inquieto e impredecible. Así que, al momento de amar, son relajados, parece que no les importara su pareja, pero en realidad buscan sentirse en la mejor sintonía. Por su parte, Nueva Mujer dice que los géminis no se encariñan fácil y cuando lo hacen dejan fluir cada acción, como si se tratara de una corriente de un río.

Libra: las personas con este signo del horóscopo son enérgicos y buscan ayudar a su pareja, sin embargo, aunque son románticos viven la relación con ligereza y pocas exigencias. Cabe señalar que para estos nativos el amor es un pilar fundamental de vida, son dulces, bondadosos, agradables y sensuales, pero buscan la paz a como dé lugar y evitan conflictos, esto los convierte en los menos dominantes, según 20 Minutos.

Acuario: los acuarianos respiran amor, pero también tranquilidad en ello. Desde luego, les gusta el movimiento y cambian de opinión a todo momento. Nueva Mujer indica que acuario requiere libertad, pues de no ser así prefieren estar solos, además no caen en lo tradicional y respetan la individualidad de ambas partes.

Para llegar a este tipo de consideraciones, se encuestaron a 340 hombres y mujeres jóvenes que vivían en medios urbanos. En el interrogatorio, se les cuestionó sobre las preferencias de una pareja que “guiara y protegiera” o “admirara y sirviera”. Los resultados de la investigación arrojaron que “era más común que uno de los dos ejerciera de figura dominante y no que ambos sintieran que tenían la misma influencia”. En adición, dijeron que las mujeres eran el componente dominante de la pareja en un 24 % de los casos.