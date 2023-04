Horóscopo de Mhoni Vidente: predicciones para este domingo 16 de abril

La vidente y astróloga más reconocida de México Mhoni Vidente compartió las predicciones más recientes de cada signo zodiacal. Según cuenta, los astros se alinean a favor de cada signo para guiar a las personas en los aspectos más importantes de su vida.

A continuación, se menciona lo que depara el universo en materia de amor, salud, dinero y trabajo, en palabras de la denominada vidente:

Predicciones para el 16 de abril. - Foto: Getty Images

Aries

En terrenos de lo sentimental los astros señalan que este día se vienen cosas muy buenas para las personas de este signo, pues cuando se trata del corazón, Aries tiende a dar mucho siempre; debe recordar que el destino estará a favor para que ponga en marcha lo que desea lograr. Estas personas se distinguen por su madurez, lo que es muy bueno sobre todo para avanzar en la parte personal, esto puede ayudar mucho a salir adelante a pesar de las adversidades.

Tauro

Contrario a lo que cree, Tauro está en un punto de su vida en el que todo comienza a tomar un buen camino, está más centrado en su realidad lo que ayudará a salir adelante de ciertas situaciones personales y profesionales. Cuando se trata de salud siempre hace lo imposible por llevar un régimen que permita alimentarse bien, pero sobre todo de recibir todos los nutrientes de los alimentos los cuales resultan muy importantes para la salud física.

Géminis

El tema del corazón hay veces que resulta muy complejo para géminis y es que esto se debe a ciertas situaciones que ha vivido en el pasado; debe recordar que es una persona que vale mucho y que nunca debe tener dudas de si mismo. Algo que caracteriza mucho a las personas de géminis, es que siempre luchan por lo que quieren, ya sea en temas personales o profesionales; no habrá barrera que los detenga.

Cáncer

En el amor la sinceridad es algo que debe poner mucho en práctica ya que servirá de guía para que las cosas entre pareja fluyan muy bien y tomen un buen camino que los lleve a qué su conexión se mantenga por mucho tiempo. De los fracasos siempre se aprende, pues los tropiezos nunca deben verse como algo malo, sino al contrario como una lección de vida.

Leo

Cuando creía que las cosas iban mal, los atrasos señalan que para Leo se vienen cosas muy buenas en terrenos del amor; y es que una persona llegará a su vida para llenarlo de alegrías pero sobre todo de confianza y seguridad, esto será algo que debe ser mutuo y correspondido. Este día empezará a hacer cosas positivas por los más cercanos, sobre todo por la salud personal.

Virgo

En las relaciones personales y sentimentales los astros señalan que este es un buen día para poner en marcha cualquier plan que tenga en mente, y es que, hay buenas energías que ayudarán a que todo salga bien. Sobre todo en el tema del amor, hay una tendencia que ayudará a dar el siguiente paso con esa persona especial, no debe dudar en externar cómo se siente estando a su lado y las sensaciones de bienestar que experimenta.

La luna llena será movilizante, para algunos signos más que para otros. - Foto: IStock

Libra

Algo de lo que se has dado cuenta es que el encierro dejo cierto temor de volver a salir, por lo no puede vivir con ese miedo a la vida y a tener nuevas experiencias; debe recordar que la vida se trata de enfrentarse a nuevas experiencias que permitan tener nuevas vivencias y hacer gratos recuerdos. Enfrentarse al mundo le hará mucho bien a su persona, así podría romper esa burbuja en la que has estado escondida todo esté tiempo.

Escorpio

Cuando se trata del tema de la salud nunca hay que escatimar gastos pues el bienestar tanto físico como mental es muy importante en estos días. Así que debe ocupar esos recursos que tiene para tener una consulta médica y descartar cualquier tipo de daño o llamada de atención que se pueda llegar a presentar en el cuerpo y organismo.

Sagitario

Algo que habla muy bien de sagitario es el arreglo de su persona, y es que se distingue por verse bien y esto causa una muy buena impresión con las demás personas con las que se relaciona; esto ayudará mucho sobre todo a la hora de buscar una pareja formal. A pesar de que los fines los ocupas para descansar del trabajo, en este día se levantará con el pensamiento de sacar adelante todos sus pendientes.

Representación esquemática de la constelación zodiacal "Capricornus", el color corresponde a un signo del zodíaco - Foto: Getty Images

Capricornio

Este es un buen día para reflexionar acerca de ciertas situaciones que se han presentado en su vida, debe recordar que se trata de un ejercicio que puede ayudar a aclarar algunas dudas que tiene en la cabeza dándole vueltas. Los fines de semana están hechos para salir con los amigos, no dude en poner en marcha este plan que ayudará a tener buenas experiencias.

Acuario

Mantener los ojos bien abiertos con las personas que ama será de mucha ayuda este día, este consejo que mandan los astros tiene que ver con esa persona con la que se está relacionando sentimentalmente. Y es que hay veces que por más que quiera saber de su persona, las cosas que pregunta son más que nada para ponerlo a prueba y así poder determinar el tipo de persona que es realmente; esto se puede deber a qué le interesa realmente.

Piscis

A pesar de que parezca un día relajado, hay una situación que no lo deja en paz, se trata de una decisión que debe tomar de la mejor manera posible para no afectar a terceros; debe recordar que siempre es mejor pensar con la cabeza fría pues es cuando se toman las mejores decisiones. La salud es muy importante en estos días, así que no tema invertir en esas pequeñas molestias que requieren de la revisión de un profesional de la salud, más vale prevenir que lamentar.