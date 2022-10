Horóscopo: estos son los signos zodiacales más conflictivos

Según la astrología y el signo zodiacal de las personas, se puede conocer qué tanta suerte tendrá en el amor, en el dinero, en lo laboral y en la salud. Esta ciencia ha intentado determinar, desde tiempos remotos, el poder e influencia que el movimiento de los astros tiene en cada una de las personas.

Esta rama afirma que cada uno de los 12 signos zodiacales están regidos por rasgos positivos y negativos, así como similitudes y diferencias. A lo que se aspira con ella es a que el ser humano desarrolle sus mejores adaptaciones a los ciclos naturales del universo.

Los amantes de la astrología consideran de gran importancia la relación entre los astros y la humanidad y, por ende, lo que estos le deparan a cada personalidad. Por ello, diversos estudiosos del tema, cada mes, semana o incluso a diario, lanzan predicciones para los signos en amor, salud, dinero, trabajo y economía.

Actualmente, esta disciplina no pretende predecir lo que sucederá en una situación determinada, sino que centra al ser humano en la búsqueda de la transformación personal, tomando en consideración los fenómenos naturales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el portal Los Horóscopos listó aquellos signos zodiacales que se consideran más conflictivos, por lo que puede ser complicado convivir con ellos:

1. Aries: este es un signo dominante, celoso y un poco conflictivo. Son personas dictatoriales, es decir, que les gusta que sigan sus órdenes. El problema de esta característica es que pueden ser difíciles de manejar en ambientes laborales y familiares.

2. Leo: son imponentes y no les gusta que otra persona les quite el trono pues les gusta ser el centro de atención. Este ego es el que los vuelve conflictivos pues no les gusta ceder su liderazgo y sus reconocimientos.

3. Acuario: las personas regidas por este signo zodiacal no les gusta seguir órdenes, lo que puede ser un problema en ambientes como el laboral. Esto se deriva de su espíritu independiente y en que se ponen como prioridad en todo momento.

4. Tauro: aunque son personas muy pacientes, cuando sobrepasan sus límites se tornan conflictivos. Además, suelen ser tercos, por lo que imponen su punto de vista. Incluso, en ocasiones pueden ser manipuladores para alcanzar sus objetivos.

5. Capricornio: suelen ser el signo más problemático. Usan muchas las sátiras y su humor negro no siempre cae bien. Dichas burlas pueden no gustar en diversos ambientes y además, siempre quieren ser los mejores y sobresalir.

Signos zodiacales más difíciles de amar, según el horóscopo

Virgo: de acuerdo con datos compartidos por el portal de Nueva Mujer, los nacidos bajo este signo del zodiaco son personas serias, comprometidas y que prefieren la claridad. de acuerdo con datos compartidos por el portal de, los nacidos bajo este signo del zodiaco son personas serias, comprometidas y que prefieren la claridad. Son los más difíciles de amar porque les gusta que todo se haga a su manera y, por lo tanto, suelen no ceder ante los demás.