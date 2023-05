Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este fin de semana 20 y 21 de mayo

Según la astrología, el signo zodiacal de las personas determina algunas características que explican sus tendencias y acciones en el amor, el dinero, lo laboral y la salud.

Por tal razón, la astróloga Mhoni Vidente reveló las predicciones para los 12 signos del zodiaco para este fin de semana 20 y 21 de mayo:

Aries (21 de marzo-19 de abril)

Será un fin de semana de trabajo extra y las buenas energías estarán de tú lado. En lo económico llegará un dinero extra y en el amor, alguien del pasado volverá y es importante estar en paz y seguir adelante.

Tauro (20 de abril-21 de mayo)

Es momento de entender que el amor de pareja está para crecer y avanzar, no para destruir y estancar. Es momento de reorganizar el hogar y de salir de viaje con amigos. Esto mueve las energías y las libera.

Géminis (21 de mayo-20 de junio)

Llegarán sorpresas y regalos de amigos muy cercanos, pero también habrá cambios fuerte y es momento de empezar el negocio soñado. En la salud, hay que cuidar el estómago e intestino y por eso es importante tener una buena alimentación y hacer ejercicio.

Cáncer (21 de junio-22 de julio)

Los Cáncer solteros conocerán el amor y para los que tienen pareja, esta les dará una sorpresa. En lo laboral hay que moverse y en especial si la felicidad no está en el lugar actual. Se aproxima un viaje y un cambio de look para dar un nuevo aire a la vida.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Es momento de empezar a hacer ejercicio para lucir bien y para tener una buena salud. Es importante cuidarse del exceso de alcohol, ya que esto es perjudicial y en especial si se aproximan festejos, pero es momento de reunirse con los seres queridos y disfrutarlos.

Virgo (23 de agosto-22 de septiembre)

En el amor se aproximan problemas por las inseguridades y celos, pero es importante hablar y llegar a una solución, y para los solteros les llegará una persona muy compatible. Se aproxima un viaje de un solo día.

Libra (23 de septiembre-22 de octubre)

En lo amoroso, llegó la hora de reacomodar todo y terminar con lo que no funciona para que todo fluya mejor. En lo económico, hay que ahorrar para el futuro y no hay que gastar en lo que no se necesita. Recuerda no invitar a todo el mundo a tu casa, pues este es el templo de cada uno y algunas perdonas lo cargan con energías negativas.

Escorpión (23 de octubre-21 de noviembre)

Terminar una relación amorosa genera dolor, pero es lo mejor cuando esta no es sana y no aporta. Es momento de montar un negocio los fines de semana con un socio. Alguien de tu familia pasará por un momento difícil y deberás apoyar.

Sagitario (22 de noviembre-21 de diciembre)

En el amor llegará una nueva persona y habrá compatibilidad, pero no hay que volver con alguien del pasado, pues lo que pasó, ya pasó y se debe quedar atrás. No importa lo que digan de ti, pues la envidia siempre estará de tu lado. Es momento de viajar y de disfrutar.

Capricornio (22 de diciembre-19 de enero)

Es un momento de reinvención y por tal razón, hay que confiar. En lo económico, es momento de ponerse al día con las deudas pendientes. En el amor, llegará alguien nuevo y en lo familiar, hay que procurar no discutir, ya que no siempre se tiene la razón.

Acuario (20 de enero-18 de febrero)

Será un fin de semana con mucho movimiento, pero con mucho alcohol y hay que tener control y no excederse. En el amor hay que tener precaución para no estar con dos personas a la vez y en lo laboral, serán unos días con trabajo extra.

Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

En la salud hay que tener cuidado con problemas de piel o infección sexual. En el amor, llegará alguien que generará felicidad y compatibilidad. Se aproxima un viaje con tu familia.