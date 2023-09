Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este sábado 2 de septiembre

Aries

Este es un gran día para iniciar cosas nuevas, pero la recomendación es que eso no se lo cuentes a nadie más para evitar chismes y malas energías que puedan obstaculizar los proyectos. Debe prestarle atención a su salud pues es posible que presente dolores musculares. Además, en el área del amor habrá buenas señales para iniciar una nueva relación.

Tauro

Este signo tiene una característica y es que suele ser muy perezoso pero aunque a veces no quiera hacer algunas tareas, termina ocupándose de estas para poder disfrutar del fin de semana tranquilamente. Lo que recomienda Mhoni Vidente es que eviten tener discusiones con su pareja ya que esto podría llegar a dañar la relación.

Géminis

Este día es uno de los mejores para que las personas de este signo olviden los temas labores y las preocupaciones y se diviertan. En cuestiones del amor, la vidente aseguró que debe “cuidarse porque se puede presentar algún problema con la persona que le atrae, arréglelo en el momento, para que no tenga contratiempos después”.

Cáncer

Este sábado 2 de septiembre es un día crucial para las personas de Cáncer ya que entrarán en un pensamiento sobre seguir o no con su actual pareja. Es importante analizar los pro y los contra que esto puede traer a futuro. Una de las recomendaciones es evitar malgastar el dinero y gastar en lo que de verdad sea necesario.

Leo

Mhoni Vidente aseguró que este signo debe enfocarse en el ahora, dejar atrás lo que no puede controlar y aprender a valorar lo que hay en el presente. Leo debe tener cuidado con las personas en las que confía. En cuestiones del amor es un día provechoso para los que tienen pareja estable ya que habrá mucha conexión.

Virgo

El horóscopo les dice a las personas de Virgo que es momento de darse cuenta de las personas que no aportan a su vida y que por el contrario cargan malas energías y envidia. En el tema de salud podría presentar algunos dolores de cabeza y debe tomar precauciones. El dinero llegará de manera sorpresiva.

Libra

Es un día para decretar y manifestar la abundancia pues esta llegará de manera sorprendente a la vida de las personas de Libra. Es importante resaltar que para los que tienen pareja, la relación dará un salto a compromiso y para quienes están solteros, llegará alguien muy especial. En cuestiones de salud Mhoni recomienda no comer y beber en exceso.

Escorpio

Este sábado es importante no confiar en las personas que recién conoce y debe aprender a manejar los impulsos ante las situaciones que se presentarán durante este día. “Cuidado con los fraudes, trate de leer todo lo que vaya a firmar. Haga lo posible por no gastar en estos días, pues su economía no estará en su mejor momento”, indicó la vidente.