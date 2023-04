Infusión de mango para tratar la diabetes: así se prepara

La diabetes se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

De hecho, existen varios tipos de diabetes: diabetes tipo 1 (el cuerpo no produce insulina), diabetes tipo 2 (el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada) y diabetes gestacional (diabetes durante el embarazo), pero según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), aproximadamente del 90 al 95 % de las personas con diabetes tiene la diabetes tipo 2.

La diabetes se puede tratar y sus consecuencias se pueden evitar. - Foto: Getty Images

Además, algunos de los síntomas de la diabetes incluyen los siguientes:

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.

La mayoría de las personas afectadas por diabetes tienen el tipo 2, asociado con la obesidad y otros factores del estilo de vida y surge en adultos y cada vez más entre los niños. - Foto: Getty Images / Peter Dazeley

Adicional, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, puntualizó que con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre causan problemas como:

Enfermedades del corazón.

Accidentes cerebrovasculares.

Enfermedades de los riñones.

Problemas de los ojos.

Enfermedades dentales.

Lesiones en los nervios.

Problemas de los pies.

Por ello, para evitar afecciones y para tratar la diabetes, el portal Mejor con Salud reveló que la infusión de mango es ideal, pues “un estudio publicado en el año 2019 explicó que el extracto de la hoja de la planta puede ser útil para controlar la diabetes y sus complicaciones”.

El mango es una fruta rica en vitaminas - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde indicó que “algunos estudios muestran que los polifenoles como el ácido gálico, el ácido clorogénico y el ácido ferúlico podrían estimular la producción de insulina y reducir los niveles de azúcar en sangre y hemoglobina glucosilada, que son un indicador de diabetes, pudiendo ser un aliado importante para prevenir o tratar la diabetes”.

Adicional, hay que señalar que el mango es una de las frutas más populares en el mundo, además de la nacional de la India, donde se producen 14 millones de toneladas al año y tiene diferentes vitaminas y minerales, como vitamina A y vitamina C, magnesio, potasio, polifenoles como mangiferina, kaempferol, ácido bezoico y fibras.

En consecuencia, para preparar la infusión hay que hervir un litro de agua y agregar cuatro hojas de mango tiernas que se deben dejar reposar por cinco minutos, para después, colar y consumir.

Sin embargo, agregó que “el consumo de esta fruta debe ser moderado y en pequeñas porciones o se debe ingerir en conjunto con alimentos ricos en fibras, debiendo preferir el mango más verde que maduro, pues en exceso podría ejercer el efecto contrario y aumentar la glucemia”.

Información nutricional del mango por 100 g:

Calorías: 59 kilocalorías

Agua: 83,5

Proteínas: 0,5 g

Grasas: 0,3 g

Carbohidratos: 11,7 g

Fibras: 2,9 g

Vitamina A: 300 mcg

Carotenos: 1800 mcg

Vitamina E: 1 mg

Vitamina B1: 0,04 mg

Vitamina B2: 0,05 mg

Vitamina B3: 0,5 mg

Vitamina B6: 0,13 mg

Vitamina C: 23 mg

Folatos: 36 mcg

Calcio: 9 mg

Magnesio: 13 mg

Potasio: 120 mg

La infusión de hoja de mango se puede consumir a lo largo del día. - Foto: Getty Images

De todos modos, antes de consumir algún alimento lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.