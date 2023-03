Jugo de aloe vera para la gastritis: así se prepara

De acuerdo con la Clínica Mayo, la gastritis es el conjunto de varias enfermedades que se desarrollan tras la inflamación del revestimiento del estómago. Según el centro médico, generalmente se presenta por el consumo regular de algunos medicamentos o por alguna infección bacteriana.

Las personas que experimentan gastritis destacan dentro de sus síntomas más relevantes, un dolor en el vientre, náuseas y vómito; en algunos casos evacuan heces de color negro.

Cuando no es tratada puede incidir en el desarrollo de cáncer de estómago, mismo que no está entre los más comunes. De acuerdo con la American Cancer Society, en la etapa inicial de esta enfermedad, la persona no percibe síntomas, por lo que es silencioso o difícil de identificar.

Entre los signos más comunes de esta afección se encuentran la pérdida de apetito sin causa alguna; dolores abdominales; sensación de llenura; náuseas y vómito, en algunas ocasiones con sangre; anemia; indigestión y acidez.

Aunque existen remedios caseros que ayudan aliviar los signos de la gastritis, el tratamiento de un médico debe ser más relevante, ya que se usan antibióticos para contrarrestar la bacteria Helicobacter pylori o los que eliminan la producción de ácido.

La gastritis produce nauseas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, se debe observar, cuáles son los alimentos que causan gastritis, puesto que ya que muchos de ellos tienen componentes cítricos o picantes que provocan malestar estomacal.

Entre tanto, Mundo Deportivo asegura que el consumo de áloe puede aliviar los síntomas que ocasiona esta afección gástrica, sin embargo, no reemplaza los consejos de un profesional de la salud.

Beneficios del aloe vera

El portal web mencionado señala que la sábila -como también se le conoce- se destaca por tener propiedades antiinflamatorias y analgésicas que alivian los síntomas de la gastritis, puesto que disminuye la inflamación de la membrana del estómago.

Además, explica que al tener un efecto cicatrizante combate la acidez estomacal porque regenera las mucosas y brinda tratamiento a las úlceras. De ahí que, Tua Saúde puntualiza que la sábila tiene efectos antiinflamatorios, una de las características principales por la cual se destaca.

Estudios aseguran que la sábila no se recomienda para personas con cuadros diarreicos o con problemas de insuficiencia renal. - Foto: Foto Gettyimages

Además, está compuesto de vitaminas A, B y C, que fortalecen el sistema inmunológico. Incluso es una planta que tiene múltiples beneficios en la salud, que de acuerdo con un artículo publicado en el portal citado con la revisión clínica de Manuel Reis, participa en el cuidado de la piel, el cabello y el sistema digestivo.

También recomienda su no consumo en mujeres que se encuentren en estado de embarazo o lactando. Así mismo, los niños o las personas que tienen apendicitis, cistitis, nefritis, entre otros problemas de salud. Por esto, se sugiere informarse antes de su ingesta.

El aloe vera tiene muchos beneficios. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, la Clínica Mayo, menciona que la sábila contiene dos líquidos: uno amarillo y otro transparente, siendo este último el más usado tanto en la belleza como en diferentes tratamientos de salud. No obstante, el látex amarillo puede ser mortal para quien lo consuma.

La entidad de salud indica que la sábila se considera segura, siendo adecuada para ciertas afecciones como el acné y el estreñimiento. Pero, como se mencionó anteriormente, el látex amarillo que no se somete a un proceso puede provocar una enfermedad terminal, como el cáncer. Entre tanto, también podría causar insuficiencia renal, desencadenando diarrea y cólicos.

Modo de preparación del jugo de aloe vera para la gastritis

Licuar 1/4 de papaya junto con una taza de agua y 2 cucharadas de aloe vera. Mezclar hasta que el jugo sea homogéneo Consumir.

Cabe señalar que no todas las sábilas son saludables para el organismo, ya que algunas pueden ser perjudiciales, por lo que se recomienda informarse antes de comprar u obtener una.