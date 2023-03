La hierba medicinal que ayuda a regular la glucosa y mejorar la circulación sanguínea

La planta de áloe vera, también conocida como sábila, es muy popular por sus beneficios y múltiples usos para la salud, la belleza y el hogar. El contenido nutricional de su cristal es extenso ya que contiene vitaminas A, C, E y bastantes del grupo B, además del ácido fólico y otros minerales.

La sábila ofrece múltiples beneficios que pueden ser aprovechados mediante su uso externo o su consumo. Algunas de sus bondades son:

De acuerdo con datos de la Revista Cubana de Enfermería , la sábila actúa como calmante, cicatrizante, humectante y regeneradora.

Es una planta depurativa, desintoxicante y favorece la digestión.

Contiene aminoácidos tales como el ácido glutámico, ácido aspártico, alanita, arginina o glicina, entre otros.

Aporta enzimas , como amilasa, lipasa o fosfatasa, entre otras.

Un estudio realizado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México, reveló que el cristal de áloe vera se considera un suplemento dietético.

La sábila ofrece múltiples beneficios que pueden ser aprovechados mediante su uso externo o su consumo. - Foto: Getty Images

Beneficios de consumir sábila

La sábila es una planta con propiedades que podrían aliviar los síntomas de diversas afecciones. No obstante, siempre es necesario consultar primero con el médico antes de usarla. Estos remedios pueden utilizarse siempre y cuando tengan la aprobación de un experto, ya que los mismos pueden servir como alternativa junto a un tratamiento médico especializado.

Favorece el manejo de la diabetes

Una investigación del West China Hospital ha llegado a la conclusión de que esta planta tiene propiedades que regularían la glucosa del organismo y, por eso, sería considerada como un antidiabético.

La sábila ayuda a reducir la glucosa en algunos casos de diabetes tipo II. Sin embargo, quien sufre de diabetes, debería consultar con un médico especialista antes de utilizar áloe vera como remedio natural.

Además el áloe vera tiene otras propiedades positivas para las personas que sufren esta patología. Su ingesta puede ayudar a reducir el colesterol, bajar el nivel de triglicéridos y mejorar la circulación.

El consumo de una alimentación equilibrada es una de las mejores formas de manetener los niveles de azúcar bajo control. - Foto: Getty Images

Favorece los problemas digestivos

La sábila es una aliada para mejorar la digestión y algunos problemas del aparato digestivo. De acuerdo con un estudio de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México está comprobado que la planta favorece la absorción de nutrientes y ayuda a eliminar los gérmenes nocivos en el aparato digestivo.

Por otra parte, se cree que actua como un reconstructor de la flora intestinal y ataca las bacterias que producen las úlceras estomacales. No obstante, la persona que la consuma debe tener cuidado si padece algún problema de hígado. En este caso, sería importante consultar primero con el médico.

Dentro de este grupo de patologías digestivas, también aparecen resultados prometedores del posible uso del aloe vera para el síndrome de colon irritable. Su ingesta parece positiva para disminuir los síntomas asociados, sin aparición de efectos adversos.

Alivia el dolor causado por las quemaduras y las irritaciones

La planta de sábila es una de las más reconocidas en el mundo de la cosmética, la belleza y el cuidado de la piel debido a sus propiedades cicatrizantes, humectantes y regeneradoras.

Dichos efectos han sido corroborados por numerosos ensayos clínicos, como el publicado en Iranian Journal of Medical Sciences, y la convierten en una aliada para mantener la belleza de la piel y aliviar algunas dolencias y afecciones que puedan aparecer en ella.

Particularmente, un análisis titulado The efficacy of Aloe vera used for burn wound healing: A systematic review encontró que su uso podría contribuir a la cicatrización de heridas producidas por quemaduras.

Las quemaduras en la piel pueden ser de primero, segundo y tercer grado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mejora la presencia de acné

Según informó el Clinical Pharmacology Advances and Applications, los agentes antisépticos de la sábila ayudan a desinfectar la piel y favorece la eliminación de células muertas para que la piel se vea más joven y saludable. Esta acción suavizaría la piel y actua sobre las bacterias que producen el acné.

Disminuye las grasas del organismo

La sábila contiene 22 aminoácidos, de los cuales 8 son esenciales para el organismo. Se cree que sus propiedades depurativas ayudarían a eliminar la grasa que se acumula en ciertas partes del cuerpo. Sin embargo, no existen suficientes evidencias para corroborarlo. Esta planta, también, cuenta con 3 esteroles vegetales que reducen la grasa en la sangre y refuerzan su papel antihistamínico.