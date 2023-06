La ciencia revela qué es lo que siente un perro antes de morir

Que el perro es el mejor amigo del hombre, se dice. Poco a poco, esa frase no solo ha ido tomando cada vez más relevancia, sino que ha evolucionado de maneras que hasta hace algunas décadas no se hubiera imaginado. Actualmente, los beneficios de tener a este tipo de animales en casa son tantos que una gran población no solo compara su presencia a una amistad, sino a la familia.

Con un ‘peludito’ en el hogar, cada parte de su vida pasa a ser importante para los humanos que lo rodean. La alimentación, diversión y salud de estos dependerá del esfuerzo que se haga para cuidarlos, pues de alguna u otra manera, no pueden hacer todo por sí mismos.

Los perros crean vínculos afectivos con las personas que los acompañan. - Foto: Getty Images

Sin embargo, hay un momento crucial, del que no muchos quieren hablar, pero que llegará y es el de la muerte de sus mascotas. Aunque los perros han duplicado su esperanza de vida en los últimos años, siguen siendo criaturas frágiles, así que en la mayoría de los casos morirán antes que sus personas cercanas.

Dado lo anterior, el concepto de tener a los canes como familia y considerar que tienen una vida corta ha hecho que su fallecimiento se convierta en una experiencia lamentable, inclusive es muchas veces traumática.

Pero, la ciencia ha demostrado que no solo es así para sus dueños, sino para el ‘peludito’ que la padece.

De acuerdo con la usuaria de Twitter, Jessi Dietrich, al preguntarle a su veterinario de confianza por la parte más difícil de su trabajo, este le respondió que era el momento en que un canino se despedía de la vida.

“Le pregunté a mi veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo y me dijo que, cuando tenía que sacrificar un animal, el 90 % de los propietarios no querían estar en la habitación cuando los inyectaba”, escribió la tuitera.

Puede parecer lógico, pues las personas no quieren ver a quien fue su compañía por años, sufrir y morir. No obstante, el médico de animales siguió comentando que “los últimos momentos del animal suelen ser frenéticos y miran a su alrededor para buscar a sus dueños”.

A eso agregó algo todavía más crudo, pues afirmó que “los perros son conscientes del contexto y perciben cuando sus dueños toman la decisión de terminar con su sufrimiento”.

También dijo que “en ese momento se sienten vulnerables y, en consecuencia, lo mejor es que siempre estén al lado de ellos para tranquilizarlos, además de darles el último adiós”.

Ante las revelaciones, Dietrich se pronunció e hizo un compromiso: “Y por esta razón, literalmente voy a estar abrazando a mi Rick cuando llegue su momento, con todos sus juguetes favoritos”, concluye en sus publicaciones.

Jessi Dietrich tuiteó hace varios años, pero aún se mantiene viral su historia. - Foto: Foto: Twitter @jessi_dietrich

Aunque la historia se contó hace años, sigue obteniendo respuestas en las redes sociales. Ahora fue el Hospital Veterinario de Hillcrest, Sudáfrica, el que reaccionó a los trinos y dio su punto de vista científico. Así las cosas, el instituto envió un mensaje de conciencia similar.

“Cuando eres dueño de una mascota es inevitable, la mayoría de las veces, que muera antes que ti. Entonces, cuando lo tengas que llevar a la veterinaria para un final humano sin dolor, quiero que todos sepan algo. ¡Las personas son el centro de su mundo durante toda su vida!”, dice la organización médica.

Los perros se han convertido en compañeros ideales para muchas familias. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De esa forma, los profesionales de la salud pidieron no abandonar a los perros durante su muerte. “Buscan en cada rostro a la persona amada. No entienden por qué los dejaste cuando están enfermos, asustados, viejos o muriendo de cáncer y necesitan tu comodidad”, sigue diciendo el texto.

Finalmente, la invitación concluye con firmeza. “No seas cobarde porque crees que es demasiado difícil para ti, imagínate lo que sienten cuando los dejas en su momento más vulnerable y las personas como yo tienen que hacer todo lo posible cada vez para consolarlos, hacerlos menos asustados y probar para explicar por qué simplemente no pudiste quedarte”.