La especia que ayuda a aliviar los gases estomacales: así se prepara la infusión

El gas es aire que se acumula en el tracto digestivo y sale del organismo a través de la boca cuando la persona eructa o a través del ano. Entre tanto, la flatulencia “es el exceso de gases en el estómago o en los intestinos que puede causar distensión abdominal”, explica el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La principal causa por la cual se desarrollan los gases es la alimentación. En ese sentido, algunos alimentos tienen una influencia mayor. Por ejemplo, una dieta rica en fibra puede causar gases temporales; así mismo, cuando se consumen productos que el cuerpo no tolera (por ejemplo, los lácteos en las personas intolerantes a la lactosa).

Otros elementos que participan en la formación de gases son el consumo de antibióticos, el síndrome del intestino irritable, incapacidad para absorber nutrientes apropiadamente, tragar aire al comer, masticar chicle, fumar y consumir bebidas carbonatadas. Teniendo en cuenta la variedad de causas, es pertinente acudir a un especialista médico si las flatulencias se tornan demasiado frecuentes.

¿Cómo aliviar las flatulencias naturalmente?

Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para solucionar todo tipo de padecimientos. En este caso, con el objetivo de eliminar los molestos gases, un remedio natural reseñado por el portal especializado Mejor con salud se basa en dos ingredientes clave: la menta y el anís.

No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada. En tal virtud, lo mejor siempre es acudir a un especialista médico para obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.

Sobre la menta, el citado portal destaca que posee “propiedades digestivas que activan la función del estómago de manera natural”. Adicionalmente, esta planta es utilizada en otros remedios caseros para aliviar la tos, la bronquitis y la congestión.

Por su parte, a las semillas de anís se le atribuyen cualidades como su aporte en la reducción de flatulencias. Además, ayuda a abrir el apetito y aliviar el dolor estomacal. Este ingrediente natural también tiene usos expectorantes y antisépticos, lo que lo convierte en un aliado para tratar casos de infecciones en las vías respiratorias.

Infusión de menta y anís para aliviar los gases

Ingredientes:

Una cucharada de semillas de anís (10 g).

Dos cucharadas de hojas de menta secas (14 g).

Tres vasos de agua (600 ml).

Estevia (al gusto, para endulzar).

Preparación:

Calentar el agua y esperar a que alcance su punto de ebullición.

Una vez esté hirviendo, se incorporan las semillas de anís y se deja infusionar durante 10 minutos.

Pasado el tiempo sugerido, retirar del fuego, añadir las hojas de menta, tapar el recipiente y dejar reposar por otros diez minutos.

Luego de este periodo, se puede endulzar con la estevia y la infusión está lista para beberse fría, tibia o caliente.

Se sugiere beberla después de las comidas principales.

Qué alimentos se pueden evitar

Existen diferentes tipos de alimentos que causan gases. Espárragos, alcachofas, fríjoles negros, brócoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor, fríjoles rojos, champiñones, fríjoles blancos, cebollas y fríjoles pintos son las verduras que más gases producen en el organismo.

En el caso de las frutas, las manzanas, los duraznos y las peras son las que se llevan este título. El salvado y el trigo integral son los granos integrales que más producen gases, mientras que los productos lácteos que más causan gases son el queso, el helado y el yogur.

En lo referente a los alimentos envasados con lactosa, son el pan, el cereal y el aderezo para ensaladas los mayores causantes de gases. Por último, las bebidas que más gases generan en el organismo son el jugo de manzana, el jugo de pera, las bebidas carbonatadas, las bebidas con jarabe de maíz de alta fructosa, las bebidas de frutas –como el ponche de frutas– y la leche.