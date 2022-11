La fruta que ayuda a eliminar los gases y reducir el vientre hinchado

Los gases o flatulencias son bastante frecuentes, sin embargo, para algunas personas pueden resultar bastante incómodos. De acuerdo con la definición de la enciclopedia médica MedlinePlus, los gases se refieren al aire en el intestino que sale a través del recto.

Las flatulencias se forman naturalmente en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos. Así mismo, pueden hacer que la persona se sienta inflada en la zona del vientre e incluso dar paso a cólicos o retorcijones.

Otros factores que pueden incidir en el desarrollo de gases son el consumo de antibióticos, el síndrome del colon irritable, tragar aire al comer, masticar chicle, fumar y consumir bebidas carbonatadas.

En ese sentido, una de las causas por las cuales el vientre se inflama corresponde a la acumulación de gases, sin embargo, no es la única. Las distensión abdominal, como se le conoce médicamente a esta inflamación, también aparece debido a afecciones como el estreñimiento, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome del colon irritable , intolerancia a ciertos alimentos, comer en exceso, proliferación de bacterias en el intestino y aumento de peso.

Teniendo en cuenta los múltiples elementos que pueden derivar en hinchazón abdominal, es conveniente acudir a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.

¿Cómo eliminar los gases naturalmente?

La medicina alternativa sugiere remedios caseros e ingredientes naturales que podrían ayudar, en este caso, a eliminar las flatulencias y reducir la inflamación abdominal cuando es causada por la acumulación de gases.

De acuerdo con el portal Econsejos, la sandía es una fruta cuyas propiedades pueden ser de utilidad al momento de eliminar los gases. Por ello, comparte una receta para limpiar el organismo y desinflamarlo mediante una bebida natural.

Por su parte, el portal especializado Mejor con Salud anota que la sandía contiene un alto nivel de antioxidantes, por lo que “puede ser un buen alimento para mantener en estado óptimo el organismo”.

La sandía tiene un 95 % de agua, lo que la convierte en un diurético natural, según destaca la Fundación Española de Nutrición. - Foto: Getty Images

Ingredientes:

Una unidad y media de limón.

Media sandía.

Una rama de apio.

Un pepino.

Un litro de agua.

Preparación:

Cortar en pequeños trozos la sandía, retirando las semillas.

Extraer el zumo de limón.

Cortar en pequeñas partes el apio y el pepino.

Llevar todos los ingredientes a la licuadora, agregar el agua y procesas hasta obtener una mezcla homogénea.

Es opcional agregar hielo.

Esta bebida podría ayudar a reducir los gases y, por ende, aliviar la inflamación del vientre. Sin embargo, como la mayoría de remedios caseros, su efectividad no está plenamente garantizada. De igual manera, su consumo no sustituye bajo ningún concepto el tratamiento médico especializado.

De manera general, MedlinePlus expone algunos consejos para prevenir los gases:

Masticar muy bien los alimentos.

No comer legumbres o repollo.

Evitar los alimentos ricos en carbohidratos difíciles de digerir. Estos se denominan FODMAP (por sus siglas en inglés) e incluyen la fructosa (azúcar de las frutas).

Evitar la lactosa.

No tomar refrescos carbonatados.

No masticar goma de mascar.

Comer más despacio.

Relajarse al comer.

Caminar durante 10 a 15 minutos después de comer.

Adicionalmente, recomienda acudir a un especialista médico si aparecen otros síntomas, como dolor estomacal o rectal, acidez gástrica, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, fiebre o pérdida de peso. También si al momento de la evacuación hay presencia de heces fétidas y aceitosas o heces con sangre.

Con respecto a la inflamación abdominal, las señales de alerta son: Empeora con el tiempo y no desaparece, la hinchazón se presenta con otros síntomas inexplicables, el abdomen es sensible al tacto, la persona padece fiebre, tiene diarrea intensa o heces con sangre y no puede comer o beber por más de 6 a 8 horas.